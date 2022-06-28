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政院核定遊艇泊區發展計畫 5.51億預算推遊艇觀光

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
安平港遊艇碼頭。圖／交通部航港局提供
安平港遊艇碼頭。圖／交通部航港局提供

政院昨核定交通部提報的「遊艇泊區整體發展計畫」，總經費約5.51億元，將由港務公司以民間投資方式推動商港泊區建設營運，預計吸引民間資金26.41億元，推動期程為112年至114年，後續將採「先規畫後工程」模式推動，透過補助12個縣市進行區域整體規劃，以及新增泊區可行性評估，再進行實質工程建設。

交通部長王國材今上午召集航政司、路政司、航港局、觀光局、港務公司等單位，針對遊艇泊區整體發展計畫」進行討論。王國材表示，該計畫改變過去遊艇泊區分散，由相關機關各自規畫設置情形，改由航港局統籌整體規畫，掌握市場供需，於商港或漁港適當區位增設遊艇泊區，或改善既有泊位設施，並串聯周邊觀光資源。

王國材也提到，尤其針對有遊艇使用需求的閒置漁港，或既有遊艇泊位設施待改善部分，應列為優先辦理對象。

航港局指出，該計畫將會同海委會、漁業署、觀光局等相關機關及專家學者共同成立輔導小組，給予地方政府專業輔導與協助，預計114年全國遊艇專屬泊區將可由目前的18處增加為24處，遊艇泊位數則可由目前的1138席成長至1600席以上。

航港局也提到，今年4月7日啟動「All in One」的一站式遊艇活動資訊平台「遊艇通」網站，從遊艇使用者需求的角度出發，結合海、陸域旅遊資訊，提供遊艇玩家進出港、停泊、補給、修繕、水文氣候、休閒觀光、緊急應變及醫療等一站式的資訊服務。目前註冊會員數已達389人。

大鵬灣遊艇碼頭。圖／交通部航港局提供
大鵬灣遊艇碼頭。圖／交通部航港局提供

遊艇 航港局 王國材

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