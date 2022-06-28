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影／國中會考激勵方案頒獎 苗縣績優學子150人獲頒獎學金

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午頒發國中會考激勵方案獎學金，共19校150人達標，共發出161萬元，其中5A10+、寫作6級分榜首每人獲頒10萬元。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午頒發國中會考激勵方案獎學金，共19校150人達標，共發出161萬元，其中5A10+、寫作6級分榜首每人獲頒10萬元。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣今年國中教育會考成績表現創紀錄，5A人數比去年提升7％，縣府上午頒發激勵方案獎學金，共19校150人達到獎勵標準，發出161萬元，縣長徐耀昌鼓勵學子留在縣內就近入學，帶動縣內整體讀書、教育風氣；今年榜首成績如果加上學校獎勵、縣府鮭魚洄流方案，有人最高可領近40萬元。

苗栗縣今年參加國中教育會考成績達5A10+、寫作測驗6級分的榜首共5人，分別是照南國中王芷嫻及王宜蓁、竹南國中顧梓妍、君毅中學連侑軒和建臺中學林品臻，每人可獲縣府激勵方案獎學金10萬元。

徐耀昌上午在縣府國際會議廳頒獎，縣內參加國中會考成續在5A5+及寫作5級分以上學生都可獲頒獎學金，今年共150人達標，獎金發出161萬元，比去137萬元、前年98.6萬元，連續幾年成績都提升，獎金總額也成長。

徐耀昌指出，他上任以來對縣內人才培育特別重視，今年國中教育會考5A人數比去年又提升約7％，創下歷年最佳會考拔尖成績，獲獎人數及獎金總金額也是歷年最多，除了會考成績優秀學生給予獎勵金，扶弱部分也透過學習扶助計畫來挹注教育經費，後續還會針對拔尖、扶弱優秀的學校頒發學校團體獎勵金；相信在親師生共同努力下，縣內教育水平將不斷攀升，為苗栗培養更多人才。

苗栗縣政府上午頒發國中會考激勵方案獎學金，共19校150人達標，共發出161萬元。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午頒發國中會考激勵方案獎學金，共19校150人達標，共發出161萬元。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午頒發國中會考激勵方案獎學金，共19校150人達標，共發出161萬元。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午頒發國中會考激勵方案獎學金，共19校150人達標，共發出161萬元。記者胡蓬生／攝影

國中教育會考 徐耀昌 苗栗縣

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