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台鐵台北機廠正名「富岡機廠」 強化在地連結

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
即日起「交通部台灣鐵路管理局台北機廠」更名為「交通部台灣鐵路管理局富岡機廠」，象徵邁向新的里程碑。圖／台鐵提供
即日起「交通部台灣鐵路管理局台北機廠」更名為「交通部台灣鐵路管理局富岡機廠」，象徵邁向新的里程碑。圖／台鐵提供

配合公司化轉型，結合在地特色朝向永續發展，台鐵富岡機廠於今日舉行揭牌儀式，由副局長馮輝昇親自主持。台鐵說，未來富岡機廠順應鐵道發展趨勢並持續強化在地連結，提升競爭力，成為台灣鐵道車輛維修的產業標竿重鎮。

台鐵台北機廠原本位於台北市松山，因高鐵延伸南港的路線規劃配合遷移，於2013年搬遷至桃園市楊梅區富岡車輛基地現址啟用迄今，負責蒸汽機車、柴電機車、電力機車、電聯車之檢修車輛約1400輛。

台鐵局說，即日起「交通部台灣鐵路管理局台北機廠」更名為「交通部台灣鐵路管理局富岡機廠」，此次正名，除象徵邁向新的里程碑，未來富岡機廠順應鐵道發展趨勢並持續強化在地連結，也積極參與桃園地區鐵道藝術活動，展現投入推廣鐵道文化及敦親睦鄰的精神，為富岡注入更多人氣與活力。

鐵道 台鐵 桃園

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