旅遊新北很好住 享2大優惠還可抽iPhone等多項獎品

為迎接暑假到來，新北市觀光旅遊局自7月起推出住宿優惠好康，活動期間凡入住本市合法旅館及民宿，憑7月1日起至9月30日單筆消費金額滿300元的發票或收據，並於10月7日前至活動表單登錄資料就有機會抽中大獎，獎項包含iPhone 14 Pro、Dyson 空氣清淨機、PS5、掃地機器人、AirPods Pro等多樣獎品。

觀光旅遊局長楊宗珉表示，配合國旅振興將在7月15日開跑，整合新北市百家旅宿業者，加碼祭出「食」、「宿」等好康，優惠內容包含「住房享買一晚送一晚／買一房送一房」、「雙人房升等家庭房」、「指定餐飲套餐／商品買一送一」等優惠方案，吸引民眾來新北旅遊。

此外，更結合觀光工廠、公私立博物館及環境教育場所推出優惠好康，凡入住新北市合法旅館及民宿，並出示證明可享雙重優惠，第一重優惠：至「新北博線上平臺」預約入館時間取得數位門票，於預定當天至博物館出示消費證明後即享免費入場；私立博物館每館則是每月開放20名旅客預約，總計提供600張，免費入館。

第二重優惠：觀光工廠優惠入場或門票折抵消費優惠，如：宏洲磁磚觀光工廠、吳福洋襪子故事館、許新旺陶瓷紀念博物館等等。作為環境教育場所的雙溪平林休閒農場則是提供優惠行程，而瑞芳區金瓜石社區享平日導覽9折優惠。