50歲男裝心臟支架7年後胸悶竟又梗塞 再放1支架救命

50多歲李先生患有高血壓、糖尿病等慢性疾病，7年前急性心肌梗塞，被送急診後心臟冠狀動脈放了支架，他之後平時服藥，但日前工作突然感覺胸口一陣悶痛，趕緊去衛福部嘉義醫院就醫，醫生確認又心肌梗塞，再次接受心導管的治療，放血管支架，搶回一命。

部立嘉義醫院心臟內科醫師黃英和說，李先生這次發現阻塞的病灶是左前降支血管的中段，便以置放血管支架治療，而他7年前左迴旋枝血管放的支架，經檢查無再阻塞；經過兩天的休養順利出院。

黃英和解釋，心肌梗塞是因為心臟血管的急性阻塞，就好像水溝裡經年累月的累積許多髒東西，在完全阻塞之前，血流都還是勉強通過的，此時的不見得會有症狀，頂多是運動時會容易喘和胸悶，一旦發生急性的血栓，血管完全阻塞時才會有明顯的症狀，會胸痛、胸悶像大石頭壓在胸口一樣，嚴重的話會造成惡性心律不整、心臟衰竭甚至心臟停止。

黃英和表示，急性心肌梗塞的治療，多用心導管氣球擴張術，以及置放支架立即打通阻塞的血管，讓心臟血流馬上通暢，受損的心臟功能逐漸恢復，但不是放完支架就一勞永逸，1年內再次狹窄或阻塞的機率可能高達20%；現支架材質與技術的進步，支架再阻塞的機率已下降一半以上，更重要是持續追蹤與服藥，包括抗血小板藥物控制血壓、血糖及血脂的藥物，能預防支架再阻塞及日後心肌梗塞再次發作。