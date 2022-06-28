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摺疊門莒光號明起退休 倒數5車次要搭要快

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵本次改點後將全數淘汰摺疊門莒光號，民眾可把握今天最後一天搭乘。聯合報系資料照
台鐵本次改點後將全數淘汰摺疊門莒光號，民眾可把握今天最後一天搭乘。聯合報系資料照

台鐵局配合新車投入營運，自明日起進行時刻調整，本次改點後將全數淘汰摺疊門莒光號，台鐵也在最後一班固定班表營運莒光號、今日521次列車上加掛復刻頭牌以及客廳車，供旅客參觀。台鐵說，今日仍有6班莒光號使用摺疊門車廂，包括行經南迴線的702、713車次，行經西部幹線的510、511、516、521車次，其中702次任務已結束，民眾若想於摺疊門車廂退役前再重溫「手動開門」的感受，只能把握剩下的最後5車次。

根據台鐵班表，台鐵510車次，9:32新左營發車，15:35抵達台北，16:09抵達七堵；台鐵511車次，8:46七堵發車，14:56抵達台南，15:34抵達新左營；台鐵516車次，12:21新左營發車，16:54抵達新竹，18:14抵達台北；台鐵521車次，15:38七堵發車，22:07抵達台南，22:45抵達新左營；台鐵713車次，17:02新左營發車，20:35抵達台東。

台鐵局也說，今日七堵開往新左營第521次列車將成為最後一班固定班表營運的折疊門莒光號，該次車於車頭及車尾將懸掛莒光號復刻頭牌以茲紀念，車尾附掛客廳車提供該班次旅客參觀，並可於車上蓋紀念戳章，客廳車設有瞭望台，請旅客確實遵守車上工作人員管制，並特別感謝國家鐵道博物館籌備處及台灣交通文化資產保存學會提供各項協助。

台鐵局也說，七堵—潮州間506次、507次、522次、513次莒光號、潮州—花蓮間561次、562次莒光號皆停駛，並針對旅運需求熱門區段改以6班EMU900型區間快車行駛，舊型摺疊門莒光號全數汰換完畢，提升行車安全。高雄地下化路段柴聯自強號班次數由每日14列次減為4列次，改善空氣品質。

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