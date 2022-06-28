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砍檳榔樹復育生態造築夢森居 劉朝維獲國家環境教育獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉築夢森居主人劉朝維（右），獲選第8屆國家環境教育獎「個人組」優等，成為推動環境教育標竿。圖／嘉縣府提供
嘉義縣中埔鄉築夢森居主人劉朝維（右），獲選第8屆國家環境教育獎「個人組」優等，成為推動環境教育標竿。圖／嘉縣府提供

嘉義縣中埔鄉築夢森居主人劉朝維，從小生活山區竹崎鄉奮起湖森林，為圓替孩童築森林夢想，2010年買下中埔鄉一處檳榔園，砍檳榔樹復育生態，推動環境教育，提供孩子認識愛護自然，懂得如何保護自己園地，獲選第8屆國家環境教育獎「個人組」優等，成為推動環境教育標竿。

環保局說，國家環境教育獎獲獎名單28日揭曉，築夢森居生態農場環教師劉朝維經縣初賽後進入中央複賽、決賽，與全國22縣市競爭經2輪廝殺，脫穎而出，榮獲「個人組」優等。

劉朝維原擔任某藥廠課長，希望小孩遠離科技產品束縛走入大自然，辭藥廠工作，攜家帶眷在中埔創立築夢森居，還原自然生態與貼近兒時記憶自然環境，讓小孩子在溪流、山谷、樹林與花草環繞擁抱的感覺中成長。

劉朝維擴及影響周遭民眾、社區、學校，培養愛護山林環境與災害防範技能，建立對環保覺知與敏感度，從付出、行動、達到社會面、環境面以及生產面三贏局面，共生共榮；近年致力環境教育推廣，加入「嘉環保行動聯盟」建立夥伴關係，推動無痕山林、里山環境、林下經濟、愛護水資源環境生態教育等等。

國家環境教育獎評審委員訪視當天，劉朝維簡報說，築夢森居生態探索農場將結合聯國永續發展目標，未來將棲地保護、生態環境營造、水資源保育等，融入環境教育課程，將申請環保署國家認證環境教育設施場所列為近期首要工作，永續經營發展。

環保局長張根穆祝賀劉朝維獲獎，環保局與有榮焉，感謝劉朝維與團隊致力環境教育推動，期望園區邁向永續經營，讓更多人在寓教於樂中學習，落實全民「綠生活」，永續「嘉」園。

中埔 水資源

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