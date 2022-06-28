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宜蘭避暑勝地太平山 暑假提早開園喜迎日出

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
太平山國家森林遊樂區暑假7月1日至8月31日天天凌晨4點開園，期間每周六更提早至凌晨2點30分開放，歡迎遊客上山迎日出。圖／羅東林管處提供
太平山國家森林遊樂區暑假7月1日至8月31日天天凌晨4點開園，期間每周六更提早至凌晨2點30分開放，歡迎遊客上山迎日出。圖／羅東林管處提供

宜蘭知名景點的太平山國家森林遊樂區氣候怡人，是避暑踏青的好去處。林務局羅東林管處表示，暑假7月1日至8月31日天天凌晨4點開園，期間每周六更提早至凌晨2點30分開放，歡迎遊客到太平山迎日出，親近大自然，呼吸森林芬多精，來一趟生態旅遊。

太平山位處海拔2000公尺，平均氣溫較平地低10至12度，暑假最佳觀賞日出為早上5點至6點，太平山莊觀景台、翠峰景觀道路14公里處觀景台、翠峰湖環山步道里程800公尺與3公里處、望洋山步道終點觀景台等地，都是迎曙光的絕佳地點。

人氣景點蹦蹦車早上7點起開賣當日車票，採現場排隊購票，暑假加開下午3點30分班次，每天行駛9個班次，每班180個座位，數量有限。

鳩之澤溫泉因應夏季高溫，浴池溫度將調降，也會有夏季優惠價。鳩之澤溫泉位於海拔520公尺，有諧音「我愛你」之聯想，凡於8月4日農曆七夕情人節到訪者，在多望吊橋、鳩之澤溫泉、鳩之澤自然步道等處拍照，上傳到臉書「太平山國家森林遊樂區」，即享溫泉大眾池（露天SPA及裸湯）每位50元優惠。

遊樂區於暑假期間規劃5場觀星活動，開放住宿遊客一睹太平山夏夜銀河星光；太平山莊夏季星空導覽為7月2日、8月12日、8月27、9月24日為太平山莊夏季星空導覽、8月13日則是翠峰山屋夏季星空導覽。

羅東林管處表示，遊樂區入園車輛達上限1000台，將啟動車輛動態總量管制；區內不能露營、車宿；寵物禁止入園，入口售票站提供寵物寄放服務。

太平山莊夏季星空導覽為7月2日、8月12日、8月27、9月24日，開放住宿遊客一睹夏夜銀河星光。記者林佳彣／攝影
太平山莊夏季星空導覽為7月2日、8月12日、8月27、9月24日，開放住宿遊客一睹夏夜銀河星光。記者林佳彣／攝影
宜蘭知名景點的太平山國家森林遊樂區7月1日至8月31日提早開園，要讓遊客趕在天亮之前，能入園欣賞日出之美。圖／羅東林管處提供
宜蘭知名景點的太平山國家森林遊樂區7月1日至8月31日提早開園，要讓遊客趕在天亮之前，能入園欣賞日出之美。圖／羅東林管處提供
人氣景點蹦蹦車早上7點起開賣當日車票，採現場排隊購票，暑假加開下午3點30分班次。圖／羅東林管處提供
人氣景點蹦蹦車早上7點起開賣當日車票，採現場排隊購票，暑假加開下午3點30分班次。圖／羅東林管處提供
鳩之澤溫泉區。圖／羅東林管處提供
鳩之澤溫泉區。圖／羅東林管處提供
太平山國家森林遊樂區日出景觀點。圖／羅東林管處提供
太平山國家森林遊樂區日出景觀點。圖／羅東林管處提供

太平山 溫泉 寵物

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