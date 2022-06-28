「水上鋼鐵人」悄悄復出墾丁 墾管處：接獲檢舉依法開罰

墾丁國家公園海域遊憩活動琳瑯滿目，暱稱「水上鋼鐵人」的噴射水動力飛行器，迄未列入開放項目，隨著疫情趨緩，墾丁各海域水上活動湧現人潮，昨天傳出有遊艇業者悄悄引進，帶客在離岸300公尺處海域營業；墾管處表示已接獲檢舉，將依法開罰，至於有業者送試營運計畫則送內政部國家公園計畫委員會評估。

噴射水動力飛行器的Fly Board運動，為法國人發明，透過水上摩托車的油門供應動力，讓水加壓到水鞋裝置沖擊水面，玩家可藉以離水浮空，擁有如電影中鋼鐵人的上飛、浮空、前衝或豚跳等特技而得名，在國外盛行，在我國非水域遊憩活動管理辦法正面表列項目，只能用示範、表演和比賽型態，觀光局大鵬灣國家風景區管理處7月15日舉辦的水上鋼鐵人表演活動即是。

根據墾丁海域遊憩活動管理辦法，正面表列開放包括水上摩拖車、拖曳傘等活動達20項；2013年有南灣水上活動業者首度引進新遊憩運動「水上鋼鐵人」，引發熱議，墾管處以非正面表列活動的合法項目，要求業者不能帶客營業，否則將取締，依國宣公園法罰3000元，強調玩家要有平衡感，場地也得風平浪靜、沒岩石的海域才能進行，遊客保險安全上有疑慮，故未開放。

「水上鋼鐵人」沉寂多年後，隨著疫情趨緩湧現人潮，墾管處最近接獲檢舉，有遊艇業者引進「水上鋼鐵人」，帶客在離岸300公尺處海域營業，墾管處表示將在蒐證後依法開罰，另南灣沙灘9月將辦理沙灘經營管理權公開召租作業，有水上活動業者將提試營運計畫，將送內政部國家公園計畫委員會評估。

「鋼鐵人其實很安全！」將提試營運計畫的南灣潘姓業者說，戴上安全帽、穿上救生衣，再穿上這雙滑水鞋，靠著水上摩托車的排水加壓，從腳下噴出強力水柱，利用身體的平衡來控制上升、潛水及滑行方向，同時有2個合格教練和2台水上摩托車在旁指導看顧，不管是大人小孩， 都能化身水上鋼鐵人，加上保險等配套措施，遊客安全無虞。