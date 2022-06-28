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1顆普拿疼殘留體內5年？ 藥師建議服止痛藥5不原則

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
止痛藥最好由醫囑正確使用。圖／ingimage
止痛藥最好由醫囑正確使用。圖／ingimage

網傳「1顆普拿疼會殘留在身體5年，有人經痛時就吃普拿疼，30歲就洗腎了。」讓許多民眾擔心吃多傷身，寧願選擇忍痛也不吃藥。南投醫院藥師指出，其實民眾只要依據醫師或藥師指示下，正確使用止痛藥大部分都是安全的。

近年因為疫情，止痛藥成為家庭常備藥品，用來緩解輕微不適的症狀，不過，止痛藥吃太多，會不會在體內殘留，也讓民眾擔心。南投醫院藥師劉秀慧藥師表示，其實止痛藥如果藥效為4至6小時，也就是4至6小時後在體內的濃度就會下降，長效劑型則在體內殘留3至6天即完全排除。

止痛藥主要包括中樞止痛藥（例如普拿疼）與非類固醇消炎止痛藥兩類，藥劑科主任林鴻昌說，普拿疼為肝臟代謝，成人每24小時不得超過4000毫克，且需分成多次，至少間隔4小時服用，有飲酒習慣或B型、C型肝炎者、嚴重肝病或肝硬化者，應謹慎使用並依照醫師或藥師指示服用藥品；而慢性腎臟病的病人則建議盡量避免使用非類固醇消炎止痛藥。

南投醫院建議民眾止痛藥5不原則，一、不過量：不過量使用普拿疼指示藥品，並依照醫師或藥師指示服用。二、不喝酒：使用止痛藥應避免飲酒，因可能造成肝損害。

三、不併用：不要同時服用2種以上含普拿疼藥品，以免造成肝損害，至於洗腎或是有慢性腎衰竭的病人，建議不要使用非類固醇消炎止痛藥，可能加重對腎臟的傷害。四、不空腹：長期使用非類固醇消炎止痛藥可能出現腸胃不適，胃腸出血宜與食物一起服用或在飯後服用。五、不亂買：不聽、不信、不買、不推薦。

類固醇 南投 醫師

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