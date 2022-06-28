蘇澳站今晚末班對號車 鎮長盼宜縣府爭取停靠

台鐵局蘇澳車站是宜蘭縣的終站，隨著對號列車數量逐年減少，目前僅剩每日上下行各一班柴聯自強號。台鐵汰舊換新車種，柴聯自強號明天退場由新車接棒，代表未來將不再有對號列車停靠，今晚10點37分進站會是蘇澳站末班對號列車。

蘇澳鎮長李明哲今在縣務會議表示，明天大改點後，將沒有對號列車進站蘇澳，會影響通勤民眾與遊客，希望縣府能向中央爭取對號列車到蘇澳，也協助國道客運增班等配套措施。

台鐵現役4款柴聯自強號，是為台灣西部與花東地區聯繫的對號快車，當中最老的DMU2800型列車引進台灣已有40年。

位在宜蘭縣蘇澳鎮市區的蘇澳車站，曾是北迴線開通前的重要交通樞紐，隨著環島鐵路通車、國道5號通車，該站運量銳減，每日上下行僅剩各一班開行261、262次的DMU2800型柴聯自強號。

蘇澳鎮長李明哲今天指出，許多民眾通勤上班，搭火車往返台北、蘇澳，遊客也會搭乘大眾運輸來蘇澳泡冷泉、南方澳吃海鮮。台鐵局汰換老舊柴聯自強號，對當地影響很大，希望縣府能協助向中央爭取再有對號列車進到蘇澳，也希望協調國道客運增班至蘇澳，畢竟民眾搭車至羅東再轉乘，是相當不便利。

縣府交通處表示，目前與國道客運業者協商增班事宜，考量疫情期間，業者態度較為保守，雙方持續溝通中。縣長林姿妙指示交通處加強協商，並向台鐵積極爭取再有對號列車到蘇澳，要讓民眾有一條安全回家的路。