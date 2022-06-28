快訊

一路唸的都是公立學校！混血北一女孩申請上耶魯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇澳站今晚末班對號車 鎮長盼宜縣府爭取停靠

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
台鐵汰舊換新車種，柴聯自強號明天退場由新車接棒，代表未來將不再有對號列車停靠，今晚10點37分進站會是蘇澳站末班對號列車。圖／蘇澳鎮公所提供
台鐵汰舊換新車種，柴聯自強號明天退場由新車接棒，代表未來將不再有對號列車停靠，今晚10點37分進站會是蘇澳站末班對號列車。圖／蘇澳鎮公所提供

台鐵局蘇澳車站是宜蘭縣的終站，隨著對號列車數量逐年減少，目前僅剩每日上下行各一班柴聯自強號。台鐵汰舊換新車種，柴聯自強號明天退場由新車接棒，代表未來將不再有對號列車停靠，今晚10點37分進站會是蘇澳站末班對號列車。

蘇澳鎮長李明哲今在縣務會議表示，明天大改點後，將沒有對號列車進站蘇澳，會影響通勤民眾與遊客，希望縣府能向中央爭取對號列車到蘇澳，也協助國道客運增班等配套措施。

台鐵現役4款柴聯自強號，是為台灣西部與花東地區聯繫的對號快車，當中最老的DMU2800型列車引進台灣已有40年。

位在宜蘭縣蘇澳鎮市區的蘇澳車站，曾是北迴線開通前的重要交通樞紐，隨著環島鐵路通車、國道5號通車，該站運量銳減，每日上下行僅剩各一班開行261、262次的DMU2800型柴聯自強號。

蘇澳鎮長李明哲今天指出，許多民眾通勤上班，搭火車往返台北、蘇澳，遊客也會搭乘大眾運輸來蘇澳泡冷泉、南方澳吃海鮮。台鐵局汰換老舊柴聯自強號，對當地影響很大，希望縣府能協助向中央爭取再有對號列車進到蘇澳，也希望協調國道客運增班至蘇澳，畢竟民眾搭車至羅東再轉乘，是相當不便利。

縣府交通處表示，目前與國道客運業者協商增班事宜，考量疫情期間，業者態度較為保守，雙方持續溝通中。縣長林姿妙指示交通處加強協商，並向台鐵積極爭取再有對號列車到蘇澳，要讓民眾有一條安全回家的路。

台鐵局表示，配合車種汰換，明天改點後，以區間車、區間快車來服務民眾。其中，261、262車次改由新型EMU900列車開行區間快車，停靠站不變；新車行駛速度較快，樹林－蘇澳的行車時間會縮短5至10分鐘。

蘇澳鎮長李明哲今在縣務會議表示，台鐵局明天大改點後，將沒有對號列車進站蘇澳，會影響通勤民眾與遊客，希望縣府能向中央爭取對號列車到蘇澳，也協助國道客運增班等配套措施。記者林佳彣／攝影
蘇澳鎮長李明哲今在縣務會議表示，台鐵局明天大改點後，將沒有對號列車進站蘇澳，會影響通勤民眾與遊客，希望縣府能向中央爭取對號列車到蘇澳，也協助國道客運增班等配套措施。記者林佳彣／攝影
台鐵局預告柴聯自強號預計在明年初陸續淘汰。攝影／記者盧逸峰
台鐵局預告柴聯自強號預計在明年初陸續淘汰。攝影／記者盧逸峰
蘇澳鎮長李明哲今在縣務會議表示，台鐵局明天大改點後，將沒有對號列車進站蘇澳，會影響通勤民眾與遊客，希望縣府能向中央爭取對號列車到蘇澳，也協助國道客運增班等配套措施。記者林佳彣／攝影
蘇澳鎮長李明哲今在縣務會議表示，台鐵局明天大改點後，將沒有對號列車進站蘇澳，會影響通勤民眾與遊客，希望縣府能向中央爭取對號列車到蘇澳，也協助國道客運增班等配套措施。記者林佳彣／攝影

蘇澳 國道客運

延伸閱讀

李明哲華府感恩之旅 卡在美國防疫規定

文策院第二屆首次董事會 通過李明哲續任院長

獨／蘇澳站改點後將無對號車可搭 末班車停靠時間曝

蘇澳夜雨掏空工地旁路基 一度釀百戶停水

相關新聞

氣象局估今年3至4個颱風侵台 颱風預報將精進

中央氣象局今日舉行111年颱風季展望記者會，氣象預報中心主任呂國臣指出，西北太平洋今年至今僅有2個颱風生成，較氣候平均值...

6月29日起遊覽車駕駛工時不得超過11小時 違者最高罰9萬

遊覽車司機過勞情況時有所聞，交通部昨公告「汽車運輸業管理規則」、修正，明定租用遊覽車，從報到，一直到行程結束，駕駛執勤工...

低壓帶影響周五起天氣轉壞 南台灣注意短延時強降雨

中央氣象局預測，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後其他地區有局...

今年5月日照時數史上最少 平均一天日照僅2.5小時

今年5至6月的梅雨季，滯留鋒為台灣帶來豐沛降雨，而且降雨量呈現北多南少趨勢。氣象局預報中心主任呂國臣說，今年5月雨量多、...

兒童也會得長新冠 醫：確診兒有5症狀風險高

衛福部6月27日統計，我國新冠肺炎確診個案累計364萬1921例。衛福部台北醫院兒童過敏免疫科主任王怡人表示，自今年5月...

吳德榮：兩熱帶擾動發展 7月有機會出現雙颱

氣象局今天表示，南高屏、花東可能出現攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮今天表示，歐洲模擬在7月2日南海及台灣東方海面各有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。