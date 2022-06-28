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7萬朵火鶴設置8面花牆 農糧署在南台灣車站迎暑假

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
國產火鶴花牆。圖/農糧署提供
國產火鶴花牆。圖/農糧署提供

即日起到7月11日，農委會農糧署與台灣火鶴花產業發展協會為推廣國產火鶴花，在台鐵新左營站、台南站、新烏日站布置火鶴花牆。以城市印象、繽紛亮眼為設計主軸，選用台南、高雄、屏東、南投、台中等主要產區火鶴花逾7萬朵。

農糧署表示，紅、白、綠、粉、藍紫等不同品種顏色組合而成，豐富多變，將成為網美打卡的熱門景點。歡迎大家一起來放閃，讓國人在火鶴花4月到10月盛開期間，分享火鶴花的熱情，迎接盛夏的到來。

農糧署說，火鶴花色彩豐富姿態優雅，切花觀賞期長達2周以上，不需特別照顧，非常適合一般消費者使用。擺在客廳、臥室、玄關、辦公桌上，可療癒身心；火鶴花花朵形似愛心，用來贈禮傳遞心意也是很好的選擇。

根據農糧署統計，台灣火鶴花1年外銷逾500萬枝，以外銷日本為主，今年5月輸日量67.7萬枝，創下109年COVID-19疫情以來單月新高紀錄，預期今年外銷可望恢復疫情前水準。

此外，另外為擴大外銷市場，配合澳大利亞對有害生物檢疫要求，農糧署輔導台灣花卉輸出業同業公會制定外銷花卉系統性作業規範，鼓勵花農投入生產。規範從生產到採收包裝，全程管控有害生物風險，花農需通過驗證後才能取得輸澳資格。今年截至5月火鶴花外銷澳洲計新台幣337萬元，超越去年同期的280萬元。

農糧署表示，為讓國人認識國產火鶴花，增加消費機會，在台鐵車站公共空間布置的花牆，28日起在新左營站，30日在台南站(後站天橋)及新烏日站3地舉行，每場次展示12天，使用逾7萬朵切花。

農糧署說，火鶴花牆共有8面，每一面都設計不同主體風格，配合當地城市風貌，融入火鶴花花姿特色，成為打卡景點，現場同步展示農委會農業改良場所及國內育種者育成的火鶴花品種(紅星、紅鈴、新貴粉、粉蕾絲、粉月、柔情、粉紅豹等)，另有3場次將不定時限量提供火鶴花小花束。

農委會農業試驗所育成的新貴粉品種。圖/農糧署提供
農委會農業試驗所育成的新貴粉品種。圖/農糧署提供
國產火鶴花在台鐵車站公共空間展示。圖/農糧署提供
國產火鶴花在台鐵車站公共空間展示。圖/農糧署提供

火鶴花 農糧署 台南

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