快訊

一路唸的都是公立學校！混血北一女孩申請上耶魯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國炸雞、年糕醬料防腐劑超標 泡麵驗出未許可農藥…1695公斤退運

中央社／ 台北28日電
良澔國際行銷有限公司「高麗麵-海鮮味（INSTANT NOODLES KOREAN NOODLE（SEAFOOD））」則驗出未核准農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide）0.104 ppm，共1695公斤依相關退運或銷毀。
良澔國際行銷有限公司「高麗麵-海鮮味（INSTANT NOODLES KOREAN NOODLE（SEAFOOD））」則驗出未核准農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide）0.104 ppm，共1695公斤依相關退運或銷毀。

食藥署今天公布，韓國進口的炸雞和年糕等醬料防腐劑超標、泡麵被驗出未許可農藥，菲律賓進口甜餅乾驗出目前僅開放使用在奶油等產品的防腐劑，全數遭退運或銷毀。另外，中國大陸猴頭菇再度藥檢不合格，但進口商不同。

衛生福利部食品藥物管理署上午公布最新邊境查驗不合格名單，共有16款食品、食品容器具檢驗不合格遭邊境攔下。

根據不合格名單，瑭茗廷有限公司自韓國進口的「辣味奶油炸雞醬料（JJ （TOOWOOMBA） SPICYCREAM CHICKEN SAUCE_JJ）」、「蜂蜜蔬菜炸雞醬料（JJ HONEY OLIGOSACCHARIDE CHICKENSAUCE）」、「辣炒年糕醬料（JJ RICE CAKE（TTEOKBOKKI） CHICKEN SAUCE）」，檢出防腐劑超標，共1141公斤依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕今天接受記者電話聯訪時表示，醬料中所含的醋跟醬油依規定可以使用防腐劑，但含量超標，這是業者第一次違規。

至於良澔國際行銷有限公司「高麗麵-海鮮味（INSTANT NOODLES KOREAN NOODLE（SEAFOOD））」則驗出未核准農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide）0.104 ppm，共1695公斤依相關退運或銷毀。

至於馥敦有限公司從菲律賓進口的「REGENT甜餅乾（REGENT MOCHI UBE）」也被驗出防腐劑不符規定，陳慶裕表示，去水醋酸目前僅開放使用在乾酪、乳酪、奶油等類型食品，並未開放使用在餅乾。

中國大陸進口的猴頭菇再度上榜，陳慶裕表示，儘管這家業者進口的猴頭菇是第一次被驗出違規，與前幾次不同，但整體進口自中國大陸的猴頭菇在6個月內已有多達15批違規，因此食藥署早在5月2日就針對中國的猴頭菇進行100％逐批查驗，以防違規食品流入市面。

食藥署21日表示，已限期中國大陸於8月3日前書面說明，否則將暫停受理報驗，即禁止進口該品項。

防腐劑 食藥署

延伸閱讀

不合格食品又見中國大陸猴頭菇 食藥署：中方尚未說明回應

外帶9折、加送炸年糕！「bb.q炸雞」插旗高雄鳳山

影／陷內神通外鬼疑雲「下台負責」？ 吳秀梅：依規定辦理

快篩頻出包國民黨促下台 食藥署長吳秀梅：要回什麼？

相關新聞

氣象局估今年3至4個颱風侵台 颱風預報將精進

中央氣象局今日舉行111年颱風季展望記者會，氣象預報中心主任呂國臣指出，西北太平洋今年至今僅有2個颱風生成，較氣候平均值...

6月29日起遊覽車駕駛工時不得超過11小時 違者最高罰9萬

遊覽車司機過勞情況時有所聞，交通部昨公告「汽車運輸業管理規則」、修正，明定租用遊覽車，從報到，一直到行程結束，駕駛執勤工...

低壓帶影響周五起天氣轉壞 南台灣注意短延時強降雨

中央氣象局預測，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後其他地區有局...

今年5月日照時數史上最少 平均一天日照僅2.5小時

今年5至6月的梅雨季，滯留鋒為台灣帶來豐沛降雨，而且降雨量呈現北多南少趨勢。氣象局預報中心主任呂國臣說，今年5月雨量多、...

兒童也會得長新冠 醫：確診兒有5症狀風險高

衛福部6月27日統計，我國新冠肺炎確診個案累計364萬1921例。衛福部台北醫院兒童過敏免疫科主任王怡人表示，自今年5月...

吳德榮：兩熱帶擾動發展 7月有機會出現雙颱

氣象局今天表示，南高屏、花東可能出現攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮今天表示，歐洲模擬在7月2日南海及台灣東方海面各有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。