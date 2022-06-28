消基會LINE帳號開通 消保訊息更即時

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】消基會Line官方帳號「消費權益通」開通了！消保處處長劉清芳28日表示，隨著科技進步，消費形式日新月異，民眾更加需要消費保護，新推出的官方LINE帳號能即時更新國內外的消費陷阱、修法動態與申訴管道等的資訊。

消基會董事長黃怡騰進一步說，「消費權益通」將於每月公布專家學者的主題演講，並提供現場直播。他說，議題不僅消費權益，更包含民生議題，如七月初就邀請中醫師對「長新冠」進行演講。

新北市政府消保官王志宇說，現在是對消費者「最好的時代、也是最壞的時代」，因為隨著定型化契約、預售屋規範等規範愈做愈好，消費者的權益也受到更多保護；然而，不肖業者是「道高一尺，魔高一丈」，常會鑽法律的漏洞，且民眾對新興產品缺乏認識，又缺乏相關法規，導致消費者的權益經常受損。

台北市政府簡任消保官龔千雅表示，過去常接獲消費糾費的案件，在經過漫長的訴訟後，受害者總是表示，「早一點知道這些事情就好了。」她指出，這意味著最好的消費者保護，不是解決爭議本身，而是做好消費者教育，也是「消費權益通」想要達到的目標。

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