快訊

莊人祥估本土跌破萬例「沒大家想得這麼快」：也許要到七月底

不忍妻中風臥榻30年 夫動手悶死她 檢辯求情判刑2年半

Novavax疫苗月底50幾萬到貨何時打？莊人祥：7月14日後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爸媽照過來！ 兒少犯罪率上升中

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
家扶基金會28日召開青少年犯罪記者會，在場專家呼籲家長溫柔教小孩，並宣導相關知識。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
家扶基金會28日召開青少年犯罪記者會，在場專家呼籲家長溫柔教小孩，並宣導相關知識。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「近年來青少年觸犯詐欺、妨害秩序罪的比例驟升，家長要多關心小孩，讓小孩願意與家長敞開溝通！」28日的家扶基金會記者會上，親職教育講師魏瑋志說，青少年容易覺得自己缺錢而導致觸法，父母要多了解小孩需求，給予適當零用錢。北投少輔組督導員陳必豪則說，要多提醒小孩相關生活與法律常識。

詐欺、妨害秩序為大宗

家扶基金會公布調查顯示，台灣青少年人口占比近年來逐漸下降，但少年（12-17歲）嫌疑犯總數卻仍維持在3.65%，其中詐欺背信高達22.8%、妨害秩序相關的增加幅度則高達九倍。家扶基金會解釋，許多青少年恐因零用錢不足自己想辦法，或是挺朋友參加群聚鬥毆，便容易觸法。

現場也找來2位青年分享經驗：20歲的阿忠回想起國、高中有朋友找他當「送貨員」，原本沒有多想就答應，直到與其他朋友聊到，警告他送違禁品很危險，才不再幫忙；另外也曾經被揪去助陣鬥毆，但因為害怕只拿著武器站在很遠的地方。但陳必豪提醒，如今「妨害秩序罪」解釋擴大下，助陣恐亦觸法。

溫柔理解孩子

另一位學生小夫則說，曾經有同學找他助陣，他以讀書為由婉拒，「還好當時沒有答應，不然就觸法了」。他說，如果真的缺錢，會想辦法打工或是向學校申請獎學金。

講師魏瑋志分析，父母要理解為何小孩子想要錢卻不跟父母說，因此給零用錢要以小孩需要的三餐開銷與日常生活費用，同時多了解孩子的作息。

他建議親子之間應該多溝通，父母在教養孩子的過程也要先穩定自己的情緒，讓孩子願意真誠跟爸媽分享與求助。陳必豪也以自己輔導的經驗指出，許多少年其實本性不壞，在少輔所時總跟他說：「為什麼當初沒有跟我說這樣是違法的？」因此，他希望家長能多宣導相關知識，避免年少輕狂毀了一生。

【更多精采內容，詳見

父母 詐欺

延伸閱讀

嫌父母窮又醜 女大生要求DNA鑑定結果傻了

影／摸完才「退貨」慘遭棍棒私刑 雲林警逮3人

台中第二市場滷肉飯命案 凶嫌殺人罪嫌遭檢方聲押

台中滷肉飯鬥毆1人遭刺死 警北上桃園抓到5凶嫌

相關新聞

氣象局估今年3至4個颱風侵台 颱風預報將精進

中央氣象局今日舉行111年颱風季展望記者會，氣象預報中心主任呂國臣指出，西北太平洋今年至今僅有2個颱風生成，較氣候平均值...

6月29日起遊覽車駕駛工時不得超過11小時 違者最高罰9萬

遊覽車司機過勞情況時有所聞，交通部昨公告「汽車運輸業管理規則」、修正，明定租用遊覽車，從報到，一直到行程結束，駕駛執勤工...

低壓帶影響周五起天氣轉壞 南台灣注意短延時強降雨

中央氣象局預測，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後其他地區有局...

今年5月日照時數史上最少 平均一天日照僅2.5小時

今年5至6月的梅雨季，滯留鋒為台灣帶來豐沛降雨，而且降雨量呈現北多南少趨勢。氣象局預報中心主任呂國臣說，今年5月雨量多、...

兒童也會得長新冠 醫：確診兒有5症狀風險高

衛福部6月27日統計，我國新冠肺炎確診個案累計364萬1921例。衛福部台北醫院兒童過敏免疫科主任王怡人表示，自今年5月...

吳德榮：兩熱帶擾動發展 7月有機會出現雙颱

氣象局今天表示，南高屏、花東可能出現攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮今天表示，歐洲模擬在7月2日南海及台灣東方海面各有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。