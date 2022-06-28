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爸媽照過來！ 兒少犯罪率上升中
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「近年來青少年觸犯詐欺、妨害秩序罪的比例驟升，家長要多關心小孩，讓小孩願意與家長敞開溝通！」28日的家扶基金會記者會上，親職教育講師魏瑋志說，青少年容易覺得自己缺錢而導致觸法，父母要多了解小孩需求，給予適當零用錢。北投少輔組督導員陳必豪則說，要多提醒小孩相關生活與法律常識。
詐欺、妨害秩序為大宗
家扶基金會公布調查顯示，台灣青少年人口占比近年來逐漸下降，但少年（12-17歲）嫌疑犯總數卻仍維持在3.65%，其中詐欺背信高達22.8%、妨害秩序相關的增加幅度則高達九倍。家扶基金會解釋，許多青少年恐因零用錢不足自己想辦法，或是挺朋友參加群聚鬥毆，便容易觸法。
現場也找來2位青年分享經驗：20歲的阿忠回想起國、高中有朋友找他當「送貨員」，原本沒有多想就答應，直到與其他朋友聊到，警告他送違禁品很危險，才不再幫忙；另外也曾經被揪去助陣鬥毆，但因為害怕只拿著武器站在很遠的地方。但陳必豪提醒，如今「妨害秩序罪」解釋擴大下，助陣恐亦觸法。
溫柔理解孩子
另一位學生小夫則說，曾經有同學找他助陣，他以讀書為由婉拒，「還好當時沒有答應，不然就觸法了」。他說，如果真的缺錢，會想辦法打工或是向學校申請獎學金。
講師魏瑋志分析，父母要理解為何小孩子想要錢卻不跟父母說，因此給零用錢要以小孩需要的三餐開銷與日常生活費用，同時多了解孩子的作息。
他建議親子之間應該多溝通，父母在教養孩子的過程也要先穩定自己的情緒，讓孩子願意真誠跟爸媽分享與求助。陳必豪也以自己輔導的經驗指出，許多少年其實本性不壞，在少輔所時總跟他說：「為什麼當初沒有跟我說這樣是違法的？」因此，他希望家長能多宣導相關知識，避免年少輕狂毀了一生。
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