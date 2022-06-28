高鐵擬拉長營運時間、大增至280班次 今環評補正再審

高鐵預估民國128年每日旅客量21萬人，目前常態性營運班次上限為192班次，恐無法負荷，雖然過去兩年疫情導致運量下滑，但高鐵評估疫情趨緩、旅客恢復，希望環評核可的總營運班次上限可增至280班次，增幅超過45%，營運時間也要拉長。今天環差初審，不少環評委員質疑增班必要性、急迫性，也有空汙、噪音、鳥擊等環境問題，決議補正再審。

高鐵109至110年尖峰日發車為全日166班次，為核定量全日192班次的86.5%，清晨、晚上、夜晚尖峰小時發車班次達到環評核定量的100%。但近年受疫情影響，109、110年班次成長率各減1.21%、11.84%，座位利用率也減少19.84%、12.14％。

高鐵表示，104年財務改善方案委託外部專業機構評估旅運需求，目標年民國128年預估平均每日旅客約21萬人，依照一周七天雙向各時段旅客分布，在滿足服務需求前提下，營運時間將延長，目前是上午5時50分從左營站發車，深夜12時在端點站收班，將延長為上午5時30分從端點站發車、隔天凌晨1時在端點站收班；另要增加各時段尖峰雙向小時班次，總營運班次擬從192增為280班次，增量超過45%。

環評委員張學文表示，高鐵若增加這麼多班次，往來接駁車輛、高鐵用電將導致溫室氣體排放及空汙加劇，高鐵雖然是為了疫情後的狀況預作增班準備，但其實維持疫情前的運量應該就足以應付。環評委員程淑芬也說，近兩年疫情發生跟淨零趨勢上升，雖然高鐵算是綠色運具，但仍應思考是否有需要擴增這麼多的班次。

環評委員李培芬說，高鐵103年後鳥擊維持差不多頻率，沒有下降，近幾年高鐵也未持續監測、更新資料，夏秋清晨是鳥活動旺盛期，高鐵若擬於早晚增班，可能導致鳥擊變嚴重。

高鐵表示，此次增班是以民國128年目標年預估，過去幾年運量都穩定成長，只是這兩年因為疫情影響，導致運量較差，但疫情並非永久性，且最近疫情趨緩後，發現運量都恢復原來水準，旅客逐漸恢復，預計疫情過後運量仍會穩定成長，因此增調各時段班次有其必要性和急迫性。

但此案仍有噪音、振動、鳥擊等環境生態影響，環評委員決議補正再審，要求高鐵量化說明變更對鄰近沿線敏感點噪音、空氣汙染增量、各站區廢汙水處理的環境影響衝擊及營運安全評估，以及敏感點振動影響評估、防制措施，並增加清晨、深夜班次對鳥擊及蝙蝠棲息影響等作為。