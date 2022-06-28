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7旬婦腹腔驚見8公分大腫瘤？ 豐原醫院：是放線菌感染
78歲紀姓老婦近三個月來，右下腹部時常感到疼痛，且疼痛部位摸得到逐漸增大的腫塊，擔心是癌症；經豐原醫院電腦斷層檢查，於右下腹盲腸旁發現超過8公分的類似腫瘤病灶，且侵犯鄰近髂肌，切片檢查後證實，為放線菌感染。
豐原醫院血液腫瘤科醫師張嘉麟表示，放線菌感染是種慢性、化膿性疾病，好發於頭頸部、胸肺部、與腹部骨盆腔；而在腹部放線菌感染中，迴腸與盲腸段乃其最好犯的區段。
放線菌為人體口腔與腸道的共生菌叢，當口腔或腸道的黏膜完整性受損時，即有可能發生感染。隨著感染的進展，往往會產生顯著的肉芽腫、纖維化與膿瘍，並且廣泛地侵犯周邊組織，形成類似腫瘤的病灶。
豐原醫院放射科醫師黃竣聖表示，迴盲段放線菌感染在影像上，被侵犯的腸道腸壁可見增厚，伴隨腸道旁顯著顯影增強的腫瘤樣病灶、發炎浸潤與膿瘍蓄積，往往和惡性腫瘤、發炎性腸道疾病等難以區分。
黃竣聖提到，此案例在接受大腸鏡檢查未發現病灶後，為她進行電腦斷層導引切片，並在病理結果確認為放線菌感染後，施行經皮穿刺引流合併抗生素治療；一開始發現的8公分腹腔內腫瘤，在正確的診斷、搭配引流與抗生素治療下，患者的疼痛很快有了改善，右下腹的腫塊也逐漸縮小，後續影像追蹤時該病灶已達緩解。
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