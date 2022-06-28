不合格食品又見中國大陸猴頭菇 食藥署：中方尚未說明回應

食藥署今日公布最新邊境採驗不合格食品，先前多次上榜的中國大陸出口「猴頭菇」，又再度被驗出農藥超標，總量約1.2公噸；同時，中國大陸出口農產品中不合格的還有2批「薄荷」約1.5公噸、1批「鮮人參」2公噸，食藥署目前已全數依規退運或銷燬。乾猴頭菇部分先前食藥署已要求輸出中國大陸提交相關調查報告，目前尚未獲得回應，期限到8月3日。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，此次檢出農藥超標的乾猴頭菇，是食藥署自5月2日起對中國大陸輸入的猴頭菇項目採取「全面抽檢」後，查出的案例，未來也會持續逐批查驗措施，直到個別進口商連續5次查驗合格後才會考量個別放寬。

陳慶裕表示，這批中國大陸不合格猴頭菇由「利登貿易有限公司」進口，為初犯廠商，共進口1,248公斤，查驗檢出殘留農藥克美素0.49 ppm，超出食品安全衛生管理法第15條「農藥殘留容許量標準」規定，全數依規退運或銷燬。

食藥署食品組簡任技正蕭惠文表示，在前次驗出中國大陸輸台的猴頭菇農藥超標後，食藥署就已要求中國大陸提交相關調查報告，包含不合格原因、預防、改善措施，限期45天內回覆，但目前仍未得到答覆以及相關進度。

蕭惠文指出，由於本周也驗出中國大陸猴頭菇超標，食藥署將要求出口國，把此批併同說明到報告之中，若期限內都未提交報告，食藥署將停止受理中國大陸進口猴頭菇的查驗申請，等同禁止輸入。

至於禁止輸入期長是否如中國大陸禁台灣冷凍白帶魚、竹筴魚一樣是一周？蕭惠文表示，時長目前無法斷定，會依據這段時間的進口狀況來評估，若情形仍嚴重，像這周還是有查驗到農藥超標的中國大陸猴頭菇；會以消費者保護為原則，考量停止受理查驗申請的期長。