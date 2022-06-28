40歲二寶媽頻尿檢查不出異常 醫師發現這問題做雷射

嘉義40歲婦人小梅已自然產2個孩子，卻長期頻尿、漏尿造成餐飲工作上的困擾，但多次到婦科體檢、檢查尿液都沒異常，再到台中榮總嘉義分院嘗試陰道雷射療程，婦科醫師羅如君指出，女性可能因生產、更年期等造成陰道鬆弛漏尿，做雷射有效使陰道緊縮，婦人經兩次療程症狀已改善。

羅如君表示，陰道由肌肉組成，各年齡層女性若肌力不足、膠原蛋白流失或賀爾蒙降低，感覺性行為時陰道不夠潤滑、無法明顯感受陰道彈性或肌肉收縮時，就可能有輕度至中度的陰道鬆弛，或更年期陰道萎縮現象，一旦用力咳嗽、抬重物會漏尿，或稍微大笑或爬樓梯就會漏尿，可能分別是輕度、中度的尿失禁，此外，24小時內需排尿超過8次、或夜間睡眠期需排尿超過1次，屬於輕中度頻尿及夜尿。

羅如君說，據統計，年過50歲的女性陰道鬆弛的盛行率約30%至76％，也會因生產、更年期或老化造成的陰道鬆弛而漏尿，此時除了做陰道緊實運動外，經醫師評估後實施陰道雷射手術也是一道解方。