一招抗過敏、做環保 大家到陣來

台灣從梅雨季到立秋，天氣炎熱又潮濕，是皮膚過敏人口最不舒服的季節。以下幾個方法可以幫助你減輕過敏，安度長夏，甚至就此告別過敏。

你知道麵食讓很多人過敏嗎?養生達人陳月卿長年推廣全食物全營養，鼓勵大家多吃當地當季食物，尤其台灣以米食為主，年輕人卻越來越愛麵食，很多人因此飽受麩質過敏之苦，卻不自知。她有一位讀者就坦承，她超愛各種麵食，無麵不歡，但從小皮膚狀況百出:脂漏性皮膚炎、長痘痘、泛紅、發癢、蕁麻疹、頭皮屑…苦不堪言，到了40歲甚至得天天靠藥物來抑制皮膚發炎及紅腫、痛癢，連覺都睡不好。因為好朋友的一再提醒，她終於下決心嘗試實行無麩質飲食，沒想到僅僅六週，不僅皮膚不再發炎、紅癢，就連起床的疲勞與莫名的頭痛也跟著消失。

養生達人陳月卿鼓勵大家多吃當地當季食物。 圖／大侑貿易 提供

陳月卿指出，麩質是一種存在於大麥、小麥、黑麥等穀物中的特殊蛋白質，可以讓食物的口感更豐富，卻也是很多人的過敏原。由於引發的症狀相當多元，容易被忽略，很多人受苦多年，根本不曾想到自己是因為麩質過敏引起的問題。偏偏含麩質的食物幾乎無所不在，從早餐的三明治、麵包、饅頭，到午晚餐的麵食、水餃、Pizza，點心類的餅乾、蛋糕，甚至連調味料如醬油、沙茶醬、豆瓣醬，以及啤酒、威士忌、黑麥汁等發酵酒、飲料都可能埋藏麩質地雷。

用綠拿鐵豐富的植化素和膳食纖維抗發炎、調整腸道陳月卿建議除了戒除麩質和容易引起過敏的食物，還要補充用天然蔬果等全食物打成的精力湯、綠拿鐵。用蔬果豐富的天然藥物--植化素來幫助身體抗發炎，並且用好菌的養料--膳食纖維來維護腸道生態的健全，不僅能抗過敏，更有助提升免疫力。對於不適合吃麵粉類製品的族群，也可以透過穀類來補充熱量及營養，像是煮熟的糙米加黑豆、黑木耳、黑芝麻一起放進Vitamix超跑級調理機打成的黑五寶奶漿就在陳月卿的飲食清單中，一杯把穀類、豆類、菇類和好油的營養全補充了，還能補鈣、防癌。

大侑邀你一起支持在地農作 買就送崑濱伯無米樂好米美國調理機百年品牌Vitamix台灣總代理大侑貿易營運長陳柏年指出，台灣人吃米不但更適合體質、可減少過敏，還可以保護農地，讓環境永續。大侑跟Vitamix希望支持地方小農、推廣環境保護，所以特別選用前國策顧問無米樂崑濱伯的女兒所種的好米送給消費者。陳柏年說：『消費者用Vitamix這部頂級調理機做料理，當然要用可以安心吃的健康好食材。Vitamix超跑級調理機可以把稻米打成米穀粉做杏仁茶、米煎包、米吐司…等等，自己做最安心。我們選擇無米樂的米，田裡聽得見樹蛙唱歌，大侑貿易推廣健康飲食、支持地方小農、重視環保，希望消費者、環境、地方三方共贏』

購買Vitamix超跑級調理機，就送無米樂崑濱伯女兒所種的好米。 圖／大侑貿易 提供

活動日期：自7/1至8/31起，凡購買Vitamix A系列調理機就送無米樂1.2公斤(CNS一等米)市價500元，搭配台南地方媽媽手編藺草提籃，數量有限送完為止。

活動詳情：https://bit.ly/3b0yBfq