快訊

誰在買宏達電？股價6天漲4成

中職／悍將證實簽下新洋投 竟是出身哈佛的學霸

一次漲30元！No.1拉麵「鬼金棒」調漲 網友：還是吃爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年5月日照時數史上最少 平均一天日照僅2.5小時

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局預報中心主任呂國臣說，今年5月雨量多、雨日長，當月日照時數創下有紀錄以來最少。記者盧逸峰／攝影
氣象局預報中心主任呂國臣說，今年5月雨量多、雨日長，當月日照時數創下有紀錄以來最少。記者盧逸峰／攝影

今年5至6月的梅雨季，滯留鋒為台灣帶來豐沛降雨，而且降雨量呈現北多南少趨勢。氣象局預報中心主任呂國臣說，今年5月雨量多、雨日長，當月日照時數創下有紀錄以來最少，僅78.5小時、平均一天日照僅約2.5小時，月均溫也是22年來新低。

呂國臣說，5月份日照時數部分，包括基隆、宜蘭、蘇澳、鞍部、竹子湖、淡水、新竹、花蓮、大武、恆春、蘭嶼、澎湖及東吉島為各站設站以來日照時數最少紀錄。

呂國臣也說，5月雨量為同期第6多，雨日則是第4多，日照時數則為同期有紀錄以來最少，僅78.5小時，遠低於氣候平均值的148.8小時；而且基隆測站更創下雨量最多紀錄。

7月將進入颱風季，呂國臣說，往年西北太平洋6至12月約有20至25個颱風生成，其中，侵台颱風個數約為3至4個；氣象局預估今年下半年西北太平洋颱風生成總數以及侵台颱風個數仍以正常範圍的機率較大；並呼籲，7月開始進入颱風季，民眾要儘早做好防颱準備，也須防範夏季高溫及雷擊。

颱風 雨量 氣象局

延伸閱讀

氣象局估今年3至4個颱風侵台 颱風預報將精進

屏東狂風暴雨如颱風 路樹倒塌壓車、廣告招牌傾斜

彰化鹿港複合式衛生所啟用 縣府今年再申請10案建衛福據點

南邊擾動發展中 氣象專家曝第3號颱風「芙蓉」生成時間點

相關新聞

氣象局估今年3至4個颱風侵台 颱風預報將精進

中央氣象局今日舉行111年颱風季展望記者會，氣象預報中心主任呂國臣指出，西北太平洋今年至今僅有2個颱風生成，較氣候平均值...

6月29日起遊覽車駕駛工時不得超過11小時 違者最高罰9萬

遊覽車司機過勞情況時有所聞，交通部昨公告「汽車運輸業管理規則」、修正，明定租用遊覽車，從報到，一直到行程結束，駕駛執勤工...

低壓帶影響周五起天氣轉壞 南台灣注意短延時強降雨

中央氣象局預測，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後其他地區有局...

今年5月日照時數史上最少 平均一天日照僅2.5小時

今年5至6月的梅雨季，滯留鋒為台灣帶來豐沛降雨，而且降雨量呈現北多南少趨勢。氣象局預報中心主任呂國臣說，今年5月雨量多、...

兒童也會得長新冠 醫：確診兒有5症狀風險高

衛福部6月27日統計，我國新冠肺炎確診個案累計364萬1921例。衛福部台北醫院兒童過敏免疫科主任王怡人表示，自今年5月...

吳德榮：兩熱帶擾動發展 7月有機會出現雙颱

氣象局今天表示，南高屏、花東可能出現攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮今天表示，歐洲模擬在7月2日南海及台灣東方海面各有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。