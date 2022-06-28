今年5月日照時數史上最少 平均一天日照僅2.5小時

今年5至6月的梅雨季，滯留鋒為台灣帶來豐沛降雨，而且降雨量呈現北多南少趨勢。氣象局預報中心主任呂國臣說，今年5月雨量多、雨日長，當月日照時數創下有紀錄以來最少，僅78.5小時、平均一天日照僅約2.5小時，月均溫也是22年來新低。

呂國臣說，5月份日照時數部分，包括基隆、宜蘭、蘇澳、鞍部、竹子湖、淡水、新竹、花蓮、大武、恆春、蘭嶼、澎湖及東吉島為各站設站以來日照時數最少紀錄。

呂國臣也說，5月雨量為同期第6多，雨日則是第4多，日照時數則為同期有紀錄以來最少，僅78.5小時，遠低於氣候平均值的148.8小時；而且基隆測站更創下雨量最多紀錄。

7月將進入颱風季，呂國臣說，往年西北太平洋6至12月約有20至25個颱風生成，其中，侵台颱風個數約為3至4個；氣象局預估今年下半年西北太平洋颱風生成總數以及侵台颱風個數仍以正常範圍的機率較大；並呼籲，7月開始進入颱風季，民眾要儘早做好防颱準備，也須防範夏季高溫及雷擊。