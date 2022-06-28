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6月29日起遊覽車駕駛工時不得超過11小時 違者最高罰9萬

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部昨公告「汽車運輸業管理規則」、修正，明定租用遊覽車，從報到，一直到行程結束，駕駛執勤工時不得超過11小時，新制6月29日上路。圖／報系資料照
交通部昨公告「汽車運輸業管理規則」、修正，明定租用遊覽車，從報到，一直到行程結束，駕駛執勤工時不得超過11小時，新制6月29日上路。圖／報系資料照

遊覽車司機過勞情況時有所聞，交通部昨公告「汽車運輸業管理規則」、修正，明定租用遊覽車，從報到，一直到行程結束，駕駛執勤工時不得超過11小時。交通部表示，新制6月29日起上路，違者將依照公路法77條之一，開罰9千至9萬元不等。

根據交通部統計，截至2月底止，全台遊覽車業者總計905家、車輛數為1萬4783輛。

交通部表示，勞基法規定每日工時最高上限是「8+4」，也就是12小時為限，再加上現行運管規則，明訂遊覽車等駕駛手握方向盤開車時間不得超過10個小時，考量遊覽車實務調派，司機還需要把車開到集合地，返程時也要開車回車庫，為了符合勞基法12小時上限，因此修法明定遊覽車駕駛，從報到到行程結束，每日執勤工時不得超過11小時。

交通部表示，這次也修法增訂申請停復駛車輛期限，其中遊覽車客運業經汰舊換新替補之營業車輛，自登檢領照日起6個月內不得申請停駛，營業車輛申請停駛期限最多不得超過6個月，車輛復駛後1個月內不得再辦理停駛，但因機件損壞並檢附合格汽車修理廠待修證明者，不在此限。

此外，遊覽車客運業營業車輛汰舊換新年限由繳銷牌照之日起，從兩年內改為一年內，以促進市場供需合理。

遊覽車 交通部 工時

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