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低壓帶影響周五起天氣轉壞 南台灣注意短延時強降雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局簡技伍婉華提醒，周五至下周一天氣將更不穩定，尤其中部以南降雨量會增加。本報資料照
氣象局簡技伍婉華提醒，周五至下周一天氣將更不穩定，尤其中部以南降雨量會增加。本報資料照

中央氣象局預測，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局簡技伍婉華提醒，周三開始受到東南部雲系影響，迎風面恆春半島及東部水氣會增多；到了周五至下周一，低壓帶影響會讓天氣更不穩定，中部以南整天容易降雨，東南部及恆春半島注意短延時強降雨，中部以北仍是以午後雷陣雨為主。

氣象局也說，明日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，夜晚至清晨中部沿海地區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局 天氣動態

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