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文化部文資司司長洪世芳 升任國家人權博物館館長

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
新任國家人權博物館館長，將由現任文化部文化資源司司長洪世芳陞任。圖／文化部提供
新任國家人權博物館館長，將由現任文化部文化資源司司長洪世芳陞任。圖／文化部提供

文化部今（28）日宣布，國家人權博物館新任館長將由現任文化資源司司長洪世芳升任。文化部長李永得表示，特別感謝副館長張嬋娟自去年8月至今代理館長，持續推展業務。相信新任館長洪世芳能發揮博物館及社區營造專長，向國際社會推廣台灣人權發展的故事。

新任國家人權博物館館長洪世芳，現任文化部文化資源司司長，歷任綜合規劃司司長、國立臺灣博物館副館長，曾督導主辦2017年全國文化會議並完成「文化政策白皮書」、完成《文化基本法》立法、2019年全國博物館論壇與「博物館政策白皮書」、首次全國社造大會與「社造政策白皮書」，以及國家鐵道博物館、國家兒童未來館籌備等工作。

文化部長李永得表示，洪世芳具公共政策規劃專業，並熟稔博物館經營、社區營造等實務工作。相信在洪館長帶領下，人權館能與政治受難者前輩、家屬、社區等妥適溝通，讓人權園區及不義遺址保存等工程，兼具完整還原現場及推廣教育功能。同時，加速歷史檔案及事件的研究、整理、記錄工作，早日將受難者前輩與家屬一生對抗獨裁者及威權體制的勇氣，完整呈現於國人與世界眼中。

國家人權博物館 館長 文化部

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