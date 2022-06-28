柯南迷照過來！20大話題爆棚柯南劇場版電影 第3名未演先轟動

你最愛的柯南劇場版是哪部？

人氣推理動漫《名偵探柯南》陪伴粉絲將近30年，是許多人的童年回憶，無論是柯南紅色領結搭配藍色西裝外套的標準造型，還是「真相永遠只有一個」的經典語錄都令動漫迷印象深刻，毛利蘭、毛利小五郎以及少年偵探團等配角更是大受歡迎，如今第 25 部劇場版作品《名偵探柯南：萬聖節的新娘》6月30日即將在台上映，在朝聖新作前不妨重新回顧柯南系列電影。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查了2017年到2022年以來，最受網友討論的20部柯南劇場版電影，一起來看看你的最愛有沒有上榜吧！

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NO.10 《名偵探柯南：瞳孔中的暗殺者》

喜歡「新蘭派」的朋友必看！新一對小蘭的真情告白就在這一部啦！本片敘述鎮上突然發生連續殺警案，小蘭因目睹警官被害過程打擊過大、暫時失憶，柯南為了保護小蘭不被滅口，必須與兇手鬥智周旋。

不僅兇手追殺小蘭的情節緊張刺激，犯人的真實身分也令影迷大感意外，更有網友表示「不管柯南電影出了多少部，我心中的第一名始終都是《瞳孔中的暗殺者》」。

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NO.9 《名偵探柯南：迷宮的十字路》

你是服部平次的粉絲嗎？那就不要錯過「迷宮的十字路」，在電影中你可以看到新一和平次兩個天才高中生偵探聯手破案的默契過程。

這也是劇場版中少數不是柯南個人秀的作品，不僅有平次帥氣拔刀的打鬥場面，還有他和青梅竹馬遠山和葉超甜的感情線，再加上古色古香的京都風情，一上映人氣就居高不下，在網友討論到「柯南劇場版最愛作品」時也常被提名。



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NO.8 《名偵探柯南：世紀末的魔術師》

除了「貝克街的亡靈」與「迷宮的十字路」，「世紀末的魔術師」也位列許多影迷心中柯南劇場版系列的前三名，被大讚「三齣都是經典中的經典，讓人喜歡到不行」。

劇情講述怪盜基德發出預告信，宣布將盜取俄羅斯的皇室祕寶「回憶之卵」，不少人覺得這是難得一部基德登場正經又帥氣的作品，也有人分享「被回憶之卵的巧思驚豔到，至今仍難以忘懷」。

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NO.7 《名偵探柯南：唐紅的戀歌》

看膩了新一與小蘭這對經典情侶，卻又想在推理情節之外來點愛情戲碼嗎？相信「唐紅的戀歌」不會讓你失望！故事以平次、和葉這對關西CP為主，片中還出現一位自稱是平次未婚妻的角色，究竟這段「三角戀」會迎來什麼樣的結局，保證給你十足的新鮮感。

就有不少人看完直接陷入平次的魅力中，興奮表示「平次真的是我心裡最適合當男友的人選，每次保護和葉的霸氣都讓人好害羞」。另外，電影也加入了傳統歌牌的元素，被稱讚「把競技歌牌拍得好帥」，並將故事舞台拉到古典氛圍濃厚的京都，推薦給喜歡日式情調的人。



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NO.6 《名偵探柯南：貝克街的亡靈》

「貝克街的亡靈」是不少柯南鐵粉心中難以超越的神作，它的日本總票房更是居各劇場版之冠達七年之久，直到2009年才被打破。該片講述柯南一行人挑戰破解一款虛擬實境遊戲，並遇到開膛手傑克、福爾摩斯、莫里亞蒂等推理劇知名角色，偵探推理題材愛好者看了絕對倍感親切。

就有PTT鄉民詢問「名偵探柯南最頂的劇場板是哪部？」其中最多人點名的就是「貝克街的亡靈」，大讚它「有很多想法都很前衛且具啟發性」，認為該作的題材和近期流行的元宇宙概念相似，「貝克街啊！領先潮流幾十年了」。



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NO.5 《名偵探柯南：引爆摩天樓》

「引爆摩天樓」是《名偵探柯南》第一部劇場版電影，對資深粉絲而言有著特殊意義。

動畫中柯南以工藤新一的身份與小蘭約定一起看5月3日的午夜場電影，不料卻收到來自神秘炸彈客的挑戰，且安裝炸彈的地點竟是他即將和小蘭約會的大樓，被網友封為「爆炸戲始祖」。柯南陪伴小蘭剪炸彈線時說的台詞更是擊中不少觀眾的少女心，直呼心動！

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NO.4 《名偵探柯南：零的執行人》

「零的執行人」在當時創下90億日圓的超高票房，被封為「安室透粉絲必看之作」，講述東京峰會場地發生嚴重爆炸事件，柯南發現安室透曾出現在爆炸地點，但現場卻搜出多樣不利於毛利小五郎的犯案證據，柯南於是聯手阿笠博士及少年偵探隊一起調查案件。

安室透除了展現超強的推理能力，還大秀精湛車技，帥度破表，迷倒大批粉絲，就有網友表示「看完直接被安室電到」。

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NO.3 《名偵探柯南：萬聖節的新娘》

一起爆炸事件的犯人越獄了，安室透為了解決事件尋求柯南的協助，他提供的其中一個線索便是自己與過去的警察學校同期們曾與變裝炸彈犯「普拉米亞」有所接觸。

「萬聖節的新娘」一大看點便是安室透警察學校同期們感人又熱血的回憶殺，因為任務離開人世的他們在這部作品中都有了「大顯身手」的機會。

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NO.2 《名偵探柯南：紺青之拳》

劇情講述園子的男友京極真即將參加一場於新加坡舉辦的空手道比賽，優勝者可得到鑲著珍貴藍寶石「紺青之拳」的冠軍腰帶，與此同時，怪盜基德為了偷取「紺青之拳」喬裝成新一和小蘭同行，這時京極真的贊助人突然遭人殺害，失去了比賽資格。

雖然大家對「紺青之拳」的評價褒貶不一，但也因此創造了很大的討論度，有人大讚電影非常好看，不僅笑點滿滿，基德難得的帥氣表現更是令人無法招架，「這部的基德比業火的向日葵裡面的基德帥一千萬倍」、「基德連壞笑都讓人心動」，嗨喊這是「基德太太們必看的作品之一」。但也有觀眾認為「紺青之拳」的節奏混亂，難以將每個場景發生的事拼湊在一起。

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NO.1 《名偵探柯南：緋色的彈丸》

柯南劇場版每每推出新作便會掀起網友熱烈討論，去（2021）年上映的「緋色的彈丸」也不例外。雖然「貝克街的亡靈」、「迷宮的十字路」及「世紀末的魔術師」等早期作品太過經典，在柯南迷心中有著難以撼動的地位，但「緋色的彈丸」卻被肯定為這幾年表現相對優秀的電影。

劇情描述世界最大體育盛事「WSG」將在東京舉辦，為了配合開幕式，時速高達 1,000km 的「真空超導體磁浮列車」將在新名古屋和東京車站「芝濱」之間通車，此時卻出現贊助商企業高層接連遭到綁架的事件，且此事與15年前由FBI負責的「WSG連續綁架事件」有關，赤井一家也隨之集結，赤井秀一的粉絲千萬別漏掉這部動畫啊！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2017年01月01日至2022年06月20日，共5年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『柯南劇場版電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統