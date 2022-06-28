弘道23歲照顧秘書教中風嬤用手機拍照 拾回生活樂趣

畢業季來臨，因應台灣將於2025年邁入超高齡社會，今年23歲的劉品妤在2年前畢業後，就加入弘道老人福利基金會新北服務處的照顧秘書一職，用新鮮人的熱忱與創意投入居家服務職場領域，讓家人、被服務的長輩刮目相看，也讓自己獲得成就感。

今年23歲，投入弘道居家服務近兩年的照顧秘書劉品妤，大學曾修習長照課程，在學期間參與過弘道辦理的「彭祖體驗」，穿戴教具化身成80歲長者，體驗長輩身體老化的不適及行動上的不便，這讓劉品妤印象深刻外，也萌生了陪伴長輩慢慢變老的助老之心，所以畢業後沒有猶豫就加入了弘道新北服務處。

劉品妤說，「照顧祕書」一職讓她受到周遭親人與個案的「關心」，比起服務品質，更多是關切這年紀是否能勝任，這曾讓她感到困擾，但沒有動搖她持續投入的意志，反倒這2年長輩與夥伴都有目共睹她的成長和專業能力。

劉品妤分享，今年76歲小孟阿嬤，個性活潑，過去喜愛出門逛街，但多年前反覆腦中風下，導致行動力與說話能力大幅受限，因而陷入很長一段時間憂鬱，終日愁眉苦臉、沒有食慾、對任何事都提不起勁，開口閉口都是「不要」。

當小孟阿嬤難過或不舒服時，劉品妤選擇傾聽或讓阿嬤轉移焦點，更在相處中了解阿嬤年輕時喜愛拍照，還有對花的喜好，便想突發奇想教阿嬤用手機拍照，甚至約定每日拍照小任務。這小任務意外地讓小孟阿嬤建立了生活目標，也拾起過往最愛興趣，更在分享時照片願意訴說更多心情，更能觀察阿嬤每日身心狀況。

劉品妤指出，「不要」是長輩最常說的話。這2年與長輩服務的豐富經驗，讓她會用不同方式觀察長輩說「不要」背後的原因，也去想如何表達能讓長輩願意說「好」。找出原因的同時，也反思要少向長輩說不行、不要、不可以；並也發現與其直接限制長輩，轉移長輩注意力效果更好。