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兒童也會得長新冠 醫：確診兒有5症狀風險高

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
衛福部台北醫院兒童過敏免疫科主任（右）王怡人表示，兒童青少年長新冠症狀多元，提醒家長留意兒童染疫後遺症，若有不適應盡快就醫。圖／衛福部台北醫院提供
衛福部台北醫院兒童過敏免疫科主任（右）王怡人表示，兒童青少年長新冠症狀多元，提醒家長留意兒童染疫後遺症，若有不適應盡快就醫。圖／衛福部台北醫院提供

衛福部6月27日統計，我國新冠肺炎確診個案累計364萬1921例。衛福部台北醫院兒童過敏免疫科主任王怡人表示，自今年5月底至6月底有近百名兒童因「長新冠」就醫，門診有6成兒童有疲累、久咳、喘症狀，且12至18歲及有過敏體質「長新冠」比率較高。

王怡人說明，近期求診案例包含：一名12歲女孩有過敏史，感染新冠肺炎後誘發氣喘發作，持續久咳喘。另一名15歲男孩有糖尿病史，染疫後持續疲累、胸痛、心悸、喘，且肺部發炎受損導致肺纖維化。還有一名10歲小弟弟染疫後，腹痛、腹瀉、食慾差、頭痛，持續數月，且因身體不適無法專心上課，影響休息及學習。

美國研究分析，8萬71名18歲以下兒童青少年的確診病例，發現此族群的長新冠症狀盛行率達到25.24%，通常在染疫後3個月內出現，症狀可能持續超過2個月。

王怡人提醒，兒童染疫後，因年齡限制無法清楚表達不適症狀，家長除要留意兒童發燒可能伴隨衍生的兒童多系統發炎症候群（MISC）外，也要觀察是否有「長新冠」症狀，如：疲累、咳嗽、胸悶、喘、心悸、情緒不穩注意力不集中、頭痛失眠、聽力嗅覺味覺異常、腹痛、關節肌肉痠痛、皮疹等。

目前收治的「長新冠」兒童中，約有6成疲累、久咳、喘、持續呼吸困難，有3成頭痛、注意力不集中、嗅覺味覺異常，有1成皮膚疹，影響學習及生活品質，讓兒童青少年苦不堪言。

即使確診期間無症狀或輕度感染的兒童，也可能有「長新冠」持續問題。王怡人說，年齡12歲以上，本身有過敏氣喘、自體免疫疾病、肺部疾病、糖尿病、肥胖的兒童，或染疫時有出現超過5種症狀的兒童，皆屬於「長新冠」高風險族群，18歲以下有「長新冠」症狀可至兒科就醫，加速復原以回歸正常生活。

長新冠 新冠肺炎

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