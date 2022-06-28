健保給付顱內壓監測器醫材 7月1日起每年3000人次受惠

健保署為提升急重症醫療照護品質，避免嚴重腦傷病人因顱內壓持續上升，對大腦產生不可逆的長期性損害，7月1日起將監測顱內壓的「顱內壓監測器」醫材納入健保給付，健保一年挹注6000多萬點預算支應，約有3000人次受惠。透過精確監測及早發現異常，避免病人因顱內壓力急遽變化導致腦部嚴重傷害甚至發生腦死之憾事。

人的頭顱是由顱骨包覆著腦組織、血液和腦脊髓液，正常狀況下，為維持顱腔內部容積穩定與平衡，腔內會產生均勻分布的正壓，也就是顱內壓，若發生頭部外傷、顱內出血、腦水腫、顱內腫瘤或膿瘍，導致顱內壓急遽上升，身體血流無法進入腦部，將導致破壞性的神經損傷，腦組織會因缺血而受傷死亡，甚至可能因壓力上升導致腦組織位移，壓迫腦幹造成病人腦死。

健保署長李伯璋表示，臨床醫師及早發現病人顱內壓上升，適當適時的給予治療，對腦損傷的預防極為重要。健保自84年起給付「腦室外引流組」特材，於腦脊髓液引流過程中可間接監測顱內壓。直接置入病人顱內的「顱內壓監測器」則提供臨床醫師另一種監測方式選擇，可直接精準即時監控病人顱內壓力變化，不受病人腦部腫脹、腦室塌陷之限制。

「腦室外引流組」特材可以協助醫師臨床判斷病人腦部損傷程度，評估是否需進行手術，對於腦部受傷或開完刀的病人能提早發現顱內壓變化，可挽救生命並提供較佳預後，為臨床急重症醫療必要醫材。

李伯璋說，健保署考量顱內壓監測器具臨床效益及必需性，經彙整相關資料及臨床專業意見，日前提案至共擬會議討論通過，經努力與廠商議價，自7月1日起將顱內壓監測器，健保支付為19607點，以及具引流附加功能的顱內壓監測器，健保支付2萬2565點等2項醫材納入健保，估計健保一年挹注6000多萬點預算支應，約有3000人次受惠。

李伯璋指出，病人是否需使用上述醫材，須由醫師臨床評估是否符合適應症。顱內壓監測器限使用於初次電腦斷層顯示有結構性腦傷害、臨床表現或影像檢查有顱內壓升高，或開顱手術時腦水腫超過顱骨邊緣有顯著顱內壓升高情形的病人；具引流功能的顱內壓監測器限用於水腦症合併顱內壓升高的病人。

李伯璋說，健保署感謝第一線醫師平日搶救病人寶貴生命，讓病人有較佳預後，健保署將持續精進急重症醫療照護品質，努力將具有臨床實證效益且臨床治療必要的新醫材納入健保。