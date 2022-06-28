快訊

聯合線上「讀創故事」 宣布啟動影視ＩＰ開發計畫

德州移民悲劇！美國貨櫃卡車驚見「超過40具移民屍體」

接觸血液、體液恐感染C肝！出現噁心感、倦怠應警覺

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
書田診所胃腸肝膽科醫師康本初表示，國人肝癌的病因30％與C型肝炎相關，因此治療成功後，仍需要定期追蹤，包括肝臟超音波及肝功能，才能早期發現肝癌及肝硬化的併發症。圖／書田診所提供
書田診所胃腸肝膽科醫師康本初表示，國人肝癌的病因30％與C型肝炎相關，因此治療成功後，仍需要定期追蹤，包括肝臟超音波及肝功能，才能早期發現肝癌及肝硬化的併發症。圖／書田診所提供

癌症蟬連39年國人十大死因第1位，其中「肝癌」位居第2，每年將近1萬人被診斷罹患肝癌、7千多人因肝癌死亡。醫師提醒，罹患C型肝炎日後肝炎發作、肝硬化及肝癌的風險，C型肝炎目前有藥物可以治療，但治療後仍要長期追蹤，才能早期發現肝癌及肝硬化的併發症。

書田診所胃腸肝膽科醫師康本初表示，C型肝炎主要是經由血液或體液的接觸而感染，但也有部分原因不明。感染後症狀不明顯，多數無症狀，少部分會有倦怠、噁心感，但有60至80％會演變成慢性肝炎，增加肝癌的風險。

康本初表示，罹患C型肝炎日後肝炎發作、肝硬化及肝癌的風險都會增加。然而C型肝炎是可以治療的，自2013年C肝全口服抗病毒藥物問世後，如今幾乎各種基因型的C型肝炎病毒感染，服藥8至12週後都可能治癒，測不到病毒量。

台灣目標2025年消除C肝，因此也放寬C型肝炎患者藥物治療的健保條件，康本初提醒，C肝治療後，驗不到C肝病毒，還是需要長期追蹤，因為即便C型肝炎感染雖然好了，但之前感染期間所引起的肝臟損害甚至肝硬化，不見得能夠恢復，而肝硬化本身可能引發肝癌，甚至在感染時就已經有肝癌出現。

康本初表示，目前在台灣，肝癌的病因30％與C型肝炎相關，因此治療成功後，仍需要定期追蹤，包括肝臟超音波及肝功能，才能早期發現肝癌及肝硬化的併發症。45至79歲的民眾可透過國健署提供的預防保健服務，有一次B、C肝炎篩檢的機會來確認是否有感染。

康本初提到，預防C型肝炎要避免不必要的血液、體液接觸，C型肝炎患者在治療前、後，應維持生活作息正常，避免熬夜，注意個人衛生，不與他人共用貼身物品如牙刷、刮鬍刀等，除了避免增加對肝臟的影響外，也降低再次感染的可能。

肝炎 肝癌 肝硬化

延伸閱讀

疫情趨緩血情卻不妙 南部血液庫存僅餘2、3天

泰女星Tangmo溺斃血液驗出迷姦水　疑2男扛屍影片流出

男子罹患肝腫瘤 微波消融術10分鐘讓肝腫瘤壞死

許金川／防疫夫妻分床睡不准親嘴 這樣怎麼傳宗接代？

相關新聞

吳德榮：兩熱帶擾動發展 7月有機會出現雙颱

氣象局今天表示，南高屏、花東可能出現攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮今天表示，歐洲模擬在7月2日南海及台灣東方海面各有...

辦簽證到入境PCR 「韓國旅遊懶人包」一次搞清楚

在韓國入境政策鬆綁，以及返台後隔離天數縮減為「3＋4」之後，連帶刺激越來越多的民眾想要安排一趟韓國之旅。但是，不同於疫情...

假日公益音樂會 5身障藝人獻藝迎賓

7月份假日公益音樂會，將由PAC樂團、卡布達漾、張雅恩、鄭信盛、張祈佳等五組身障藝人分別獻藝演出，歡迎喜歡音樂或熱心公益的朋友一起來聆賞、做公益。

接觸血液、體液恐感染C肝！出現噁心感、倦怠應警覺

癌症蟬連39年國人十大死因第1位，其中「肝癌」位居第2，每年將近1萬人被診斷罹患肝癌、7千多人因肝癌死亡。醫師提醒，罹患...

台鐵摺疊門莒光號營運最終日 末班列車「藏彩蛋」

台鐵局配合新購EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車擴大投入營運，自29日起進行時刻調整。本次改點後將全數淘汰折...

動物展演規範嚴 業者怨難生存 學者：都是為動物好

農委會2019年9月實施《動物展演管理辦法》，規定以動物展示表演或與人互動收費，皆需事先申請，並依動物隻數繳納10萬到200萬元不等保證金，還需有駐場獸醫師等，因規範嚴謹，申請通過的家數寥寥可數，不少業者認為規定過於繁苛，使小型農牧場的經營日益艱困。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。