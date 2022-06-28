接觸血液、體液恐感染C肝！出現噁心感、倦怠應警覺

癌症蟬連39年國人十大死因第1位，其中「肝癌」位居第2，每年將近1萬人被診斷罹患肝癌、7千多人因肝癌死亡。醫師提醒，罹患C型肝炎日後肝炎發作、肝硬化及肝癌的風險，C型肝炎目前有藥物可以治療，但治療後仍要長期追蹤，才能早期發現肝癌及肝硬化的併發症。

書田診所胃腸肝膽科醫師康本初表示，C型肝炎主要是經由血液或體液的接觸而感染，但也有部分原因不明。感染後症狀不明顯，多數無症狀，少部分會有倦怠、噁心感，但有60至80％會演變成慢性肝炎，增加肝癌的風險。

康本初表示，罹患C型肝炎日後肝炎發作、肝硬化及肝癌的風險都會增加。然而C型肝炎是可以治療的，自2013年C肝全口服抗病毒藥物問世後，如今幾乎各種基因型的C型肝炎病毒感染，服藥8至12週後都可能治癒，測不到病毒量。

台灣目標2025年消除C肝，因此也放寬C型肝炎患者藥物治療的健保條件，康本初提醒，C肝治療後，驗不到C肝病毒，還是需要長期追蹤，因為即便C型肝炎感染雖然好了，但之前感染期間所引起的肝臟損害甚至肝硬化，不見得能夠恢復，而肝硬化本身可能引發肝癌，甚至在感染時就已經有肝癌出現。

康本初表示，目前在台灣，肝癌的病因30％與C型肝炎相關，因此治療成功後，仍需要定期追蹤，包括肝臟超音波及肝功能，才能早期發現肝癌及肝硬化的併發症。45至79歲的民眾可透過國健署提供的預防保健服務，有一次B、C肝炎篩檢的機會來確認是否有感染。

康本初提到，預防C型肝炎要避免不必要的血液、體液接觸，C型肝炎患者在治療前、後，應維持生活作息正常，避免熬夜，注意個人衛生，不與他人共用貼身物品如牙刷、刮鬍刀等，除了避免增加對肝臟的影響外，也降低再次感染的可能。