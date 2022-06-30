簡單3步驟 教你避開食用油的反式脂肪！

現代人追求養生，挑選食物時特別重視營養標示，擔心吃進太多不健康油脂、人工添加物。你知道嗎？很多對身體有害的物質，都悄悄隱身在日常可見的食物中，其中容易造成身體負擔的「反式脂肪」，更化身為零食、甚至食用油中！

食用油中的反式脂肪，常存在於各式精緻食物中，讓身體產生負擔。 圖/shutterstock

反式脂肪壞在哪裡？為什麼全世界都害怕？

世界衛生組織期望，2025年達到完全停止使用反式脂肪的目標，但很多人不懂，反式脂肪跟一般脂肪差別在哪裡？真的有那麼可怕嗎？

事實上，食品在製造過程中，所含及額外添加的油脂會受到高溫影響，自然產生反式脂肪。研究證實，每天只要攝取少量（4至5公克）的反式脂肪，容易對身體造成相當的負擔，影響健康。

反式脂肪藏在美食裡 源頭的食用油更可怕！

反式脂肪隱藏在各式擁有「香、酥、脆」口感的美食中，帶著誘人香氣和亮麗色澤，讓人食指大動，悄悄奪走我們的健康。

例如夜市隨處可見的雞排、炸臭豆腐、甜甜圈、洋芋片等，或是需要穩定植物油高溫烘烤的糕點，如精緻可口的餅乾、蛋糕、麵包、酥皮類的蛋塔、披薩、奶油酥餅等，無論是甜或鹹食，通常都含有反式脂肪。其他像是奶油、奶精、花生醬、爆米花等，都是充滿反式脂肪的食物。

反式脂肪隱藏在各式擁有「香、酥、脆」口感的美食中，例如洋芋片、薯條。 圖/shutterstock

回到危害健康問題的源頭-反式脂肪，一般認為動物性油脂（例如豬油）比植物油對人體不利。

但是若沒有經過專業的精煉製程生產出的植物油，也可能產生更不利健康的反式脂肪，影響健康。

沒有經過專業的精煉製程生產出的植物油，可能產生更不利健康的反式脂肪，影響健康。 圖/shutterstock

簡單三步驟 避免買到有反式脂肪的食用油

選購食用油時「別只是看保存期限，還要多看一眼營養標示和成分」，如何避免買到反式脂肪的植物油？提供簡單三步驟：

1.檢查營養標示：食品法規規定業者須清楚標示反式脂肪含量，因此選購油品時，多看一眼營養標示便能保障全家人的健康。

2.選擇知名大廠：受到嚴格品質監控及法規規範，具有專業精煉製程的品牌，經過嚴謹的製程管理，可確保生產的植物油達到零反式脂肪，食用更安心。

3.挑選有國際驗證的產品：選擇有國家健康食品認證或國際品質驗證的油品，例如A.A. 100% 無添加驗證、慈悅雙潔淨標章、SQF 國際食品品質驗證等，可以讓消費者在煎煮炒炸各式料理時，更安心、品質有保障。

挑選食用油三步驟，選擇知名大廠、擁有國際品質驗證及清楚的營養標示，讓人放心料理，避免吃進有害物質。 圖/shutterstock

想遠離反式脂肪的威脅，建議多吃天然原形食物，少吃精緻澱粉類的食物、加工食品，最好的方式就是挑選健康的油烹調料理，才能避開食用油的反式脂肪，保有健康人生。