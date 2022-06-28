甘耀明奪聯合報文學大獎 王德威:成為真正說故事的人

第九屆聯合報文學大獎上周出爐，小說家甘耀明以長篇小說「成為真正的人」獲獎。該書以1945年美軍撤兵飛機摔落台灣東海岸山區的「三叉山事件」為故事背景，描寫一位布農族少年尋找自己的成長意義。甘耀明2004年初入文壇時便對此題材一見鍾情，卻過了足足17年才落筆完成。評審王德威形容此作超越前作的原因，不在於成熟流麗的說故事技藝，而是明白小說家「為什麼要講故事」，甘耀明至此「成為真正『說故事的人』」。

聯合報文學大獎僅設一名，獨享獎金101萬元，是台灣常態型文學獎中獎金最高者。今年邀來王德威、周芬伶、梅家玲、郭強生、陳義芝、楊照、詹宏志等七位學者作家擔任評審，各推薦一名作家進入決選。

其中王德威、詹宏志都推薦甘耀明；梅家玲、郭強生都推薦鍾文音；周芬伶推薦零雨；陳義芝推薦張大春；楊照推薦陳芳明。第一輪鍾文音得最高票五票、甘耀明得四票次之；第二輪鍾文音和甘耀明同票；第三輪兩人捉對廝殺，甘耀明以四票險勝鍾文音的三票，摘下大獎。

甘耀明東海大學中文系、東華大學創英所畢業，是台灣六年級生中極具代表性的作家。他以小說集「神祕列車」踏入文壇、長篇小說「殺鬼」奠定文壇地位，擅長以台灣的大山大水交織歷史故事，被認為是台灣「後／新鄉土文學」的重要旗手，曾獲台灣文學獎金典獎、香港紅樓夢獎決審團獎等。他長期擔任兒童作文班老師，創作之外也出版教育書籍，與李崇建合著「沒有圍牆的學校」等。

「三叉山事件」發生在1945年初秋。二戰結束時，美軍運送前盟軍戰俘的轟炸機，受颱風影響，墜落台灣山區，有5位機組員、20位戰俘死亡；台東海端鄉與關山鎮出動的大批搜索隊，包括日警、布農、阿美，平埔、漢人等，在山區遭受下個颱風，26人失溫死亡。

「這個故事造訪我很久。」甘耀明熱愛登山，2004年在嘉明湖紮營時首次聽到三叉山事件，剛戰敗的日本政府組織原民與漢人組成的搜索隊進入凶險的大自然拯救美軍，卻遭颱風襲擊，空難又加上山難。「這個題材很有戲，我的寫作雷達響了。」十多年來他持續關注相關題材、蒐集史料，三年前感到「角色在我的內心召喚我」，自己也有能力將角色從記憶深處邀請出來，終於落筆。

去年台灣興起歷史小說熱。「成為真正的人」一半篇幅描述三叉山事件，但主要角色都是虛構，甘耀明定位這是「變異的社會派歷史小說」，雖以真實歷史為題材，卻著重人物的精神軌跡。他表示，三叉山事件發生在戰亂時期的荒遠山區，連見證者也不清楚發生了甚麼事、史料記載都是東拼西湊。正因沒被歷史定位，反而更有發揮的空間，「邊陲的歷史事件反而是小說家進入的空間。」