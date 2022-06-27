假日公益音樂會 5身障藝人獻藝迎賓

7月份假日公益音樂會，將由PAC樂團、卡布達漾、張雅恩、鄭信盛、張祈佳等五組身障藝人分別獻藝演出，歡迎喜歡音樂或熱心公益的朋友一起來聆賞、做公益。

聯合報系文化基金會攜手台灣厚道社會服務聯合會，共同打造「公益表演平台」，聯合主辦「褐藻生活館假日公益音樂會」，希望吸引更多人參加此類公益活動，給予身障藝人表演機會。

假日公益音樂會地點，在台北市松山區八德路四段123號褐藻生活館B餐廳區，時間是每逢周六、日的晚上七點至八點。五組身障藝人表演時間，分別是：「音樂世家」PAC樂團─7月2日(周六)、24日(周日)；「部落盲人演奏家」卡布達薩克斯風演奏─7月3日(周日)、23日(周六)；「音樂甜心」張雅恩手風琴獻技─7月9日(周六)、17日(周日)；「原住民好聲音」鄭信盛歌唱獻技─7月10日(周日)、30日(周六)；「音樂才女」張祈佳陶笛吹奏─7月16日(周六)、31日(周日)。

PAC樂團由紀秀月領軍一家三口組成，PAC樂團譯為貝殼樂團，因貝殼有堅固的外殼，柔軟的內在，正是PAC樂團所要傳達的意象，P代表父母，C是小孩，A是在父母與小孩之間的關鍵緩衝，當父母與小孩關係緊張時就需要彼此退一步站在A的立場去思考，這樣彼此之間立場就不再對立，好像音樂的線條和律動，只有互相陪襯才能讓樂曲更加動人。

卡布達漾從小就著迷薩克斯風神秘又富感情的音色，國中時鼓起勇氣向學校申請加入社團學習薩克斯風被退回，指導老師認為他的弱視會拖累大家學習的進度，因視力不好一次次被拒於音樂社團門外，他立志要把音樂學好重返母校，如今已全盲的卡布達漾非常感謝當初拒絕他的那位老師，如果沒有老師的拒絕，就沒有如此努力且成功的音樂工作者──卡達漾。

張雅恩因早產兩個月被醫生診斷為視網膜剝離，雙眼全盲，從小對音樂非常敏感，聽過的曲子立刻能用電子琴彈奏出來，由於從小對音樂的喜愛，為了在音樂上有更踏實的學習，克服萬難考上音樂班，在學期間得獎不斷，想將音樂帶給她的快樂分享給大家。

鄭信盛一個卑南族原住民，弱視為信盛的童年帶來許多哀傷，還因為營養及衛生的問題，成了全盲的盲人。音樂給了他另一條路，他勤練鋼琴、組樂團、參加各式各樣的比賽，終於，找到了黑暗中的希望。如今，信盛創立葡萄園關懷協會，推動部落孩子的藝術課程，並且致力於視障者的生活技能培立，期望能夠將希望帶給障礙者朋友。

張祈佳是張祈佳是先天歌舞伎罕見疾病患者，併隨中度智能、心臟病、骨頭關節異常，等多重障礙，在生活及求學過程中造成極大的不便與困難，其間因受臺中特殊學校音樂社團之啟蒙開發，漸漸從生活苦難中獲得喜樂，努力考取多張街頭藝人證照，藉多元曲風方式展表現陶笛音色之美，分享喜悅與快樂。

卡布達漾對薩克斯風的著迷。卡布達漾／提供

張雅恩將對音樂的喜愛表現於演奏中。張雅恩／提供

鄭信盛因為音樂找到了黑暗中的希望的。鄭信盛／提供