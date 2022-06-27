不只停經女性需注意 還有3種人要小心骨鬆危機

骨鬆是一種慢性疾病，醫師提醒，女性停經之後的骨質會快速流失，老年時的骨質可能失去一半，而糖尿病、慢性腎病，自體免疫等疾病患者，也是骨鬆高危險群，不可不慎。

陽明大學附設醫院骨科主治醫師馮尚文表示，人體的骨質由造骨細胞及蝕骨細胞調控，骨質疏鬆是因骨骼的質或量變差，易發生骨折。人體骨量從青春期開始快速成長累積，30歲左右達到巔峰，之後每年約以0.5至1％速度流失，而女性的雌激素會抑制蝕骨細胞的活性，降低骨質破壞與吸收。因此女性停經後失去雌激素保護時，骨質流失的速度會加劇，每年流失約為2至3%，故停經後婦女須更加留意骨鬆的發生。

部分慢性病也會帶來次發性骨鬆。馮尚文說，第一型糖尿病人因為胰島素和IGF-1等荷爾蒙缺乏，導致造骨細胞功能受損，造成骨質疏鬆。再加上第一型糖尿病在青少年時期發病，來不及累積足夠骨量。根據統計，30至40歲的第一型糖尿病患者骨質不足和骨質疏鬆的比例是對照組的兩倍。

慢性腎臟病也會導致骨質疏鬆，主要因為鈣和磷的代謝異常、維生素D缺乏、繼發性副甲狀腺功能亢進，洗腎病人的骨折風險約為正常人的四倍。而慢性阻塞性肺病的病人因有多項共病，且長期使用類固醇，也易發生骨質疏鬆。

紅斑性狼瘡及類風濕關節炎等自體免疫疾病的患者，身體處於慢性發炎，發炎性細胞激素上升，引起蝕骨細胞活性增加，也會造成骨質流失，骨密下降；再加上使用類固醇藥物，同樣會造成骨鬆。

針對以上這些慢性病衍生的次發性骨鬆患者，馮尚文表示，應轉介至次專科，如內分泌專科（或是新陳代謝科）、風濕免疫科等，先治療原本的病因，才能大幅改善後續引發的骨鬆。但仍不能忽略骨鬆可能帶來的風險。

針對已有骨質疏鬆症風險因子者，他建議可主動去醫院做骨質密度檢查（DXA），並利用FRAX（骨折風險評估工具）計算未來十年之髖骨骨折或主要骨鬆性骨折風險，若為高風險者，就要直接以藥物預防及治療。避免發生骨鬆性骨折後造成的併發症風險，甚至可能導致死亡。

而在生活習慣上，建議民眾自年輕時培養規律運動的習慣，同時戒菸酒，飲食上補充鈣質及維生素Ｄ，提前存好骨本，降低骨鬆風險。

骨折風險評估工具（FRAX）

https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=cht