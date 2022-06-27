再增三例日本腦炎！北到南都有個案 莊人祥：無地緣關係

日本腦炎自6月20日出現今年首例個案後，由北到南再出現新個案。疾管署今天公布上周於屏東縣、新竹縣和嘉義縣分別出現三例日本腦炎確診病例，為40至50多歲男性，現正在住院治療中。疾管署副署長莊人祥表示，三名個案目前暫無地緣關係，而日本腦炎疫情尚在初期，且和往年相比個案數算低。

莊人祥表示，新增三例日本腦炎個案分別為屏東縣屏東市50多歲男性、新竹縣湖口鄉50多歲男性及嘉義縣民雄鄉40多歲男性，發病日分別為6月1日、6月14日及6月15日，症狀包括發燒及意識改變等，經就醫通報後確診，目前均仍住院治療中。

其中屏東市50多歲男性6月1日即發病，為何現在才通報？莊人祥解釋，由於日本腦炎的診斷需要兩次抽血檢查，個案6月3日便抽取一次腦脊髓液和血清，16日再驗一次皆為陽性，才確診通報。

而三名確診個案中，屏東縣個案住家及工作地周邊發現有水稻田、豬舍等高風險場所，研判於住家及工作地周邊感染的可能性高；嘉義縣個案主要於其租屋處、案母住家及工作地活動，其工作地周邊亦有雞舍、牛舍、水稻田及豬舍，研判於工作地周邊感染的可能性高。

至於新竹縣個案於新竹縣湖口鄉住家周邊無高風險場所，但其潛伏期間曾居住於某中部縣市，該住家周邊有豬舍及羊舍，但莊人祥表示，該縣市目前並無病例傳出，因此感染源待進一步釐清。

目前衛生單位已前往三名個案活動地周邊進行誘蚊燈懸掛及化學噴藥等防治措施，同時加強對當地民眾衛教宣導及預防接種。

根據疾管署監測資料顯示，國內今年截至目前共4例確定病例，個案居住地分別為新竹縣、嘉義縣、臺南市及屏東縣各一例，個案活動地附近多有高風險環境；2018至2021年全國同期確定病例數分別為21、12、7及13例，以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險。

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰。臺灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。因此住家或活動地有鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。