因疫情延宕2年 重傷越南移工返鄉醫療專機終於順利起飛

2018年父親節，40歲阮姓越南移工在工作時發生意外，致頭部重傷，一度OHCA（到院前心肺功能停止），經衛福部南投醫院急救後雖然恢復心跳，但須長期仰賴呼吸器，他家人期盼能回家療養，透過台中童綜合醫院的福爾摩沙救援FORMOSA SOS專機安排，上周終於將他送回越南，如願返鄉。

胸腔內科施志宏主任指出，由於阮姓患者在插管急救後仍陷昏迷，病情雖穩定暫無生命危險，但無法順利脫離呼吸器，而轉至呼吸照護病房持續照顧；部立南投醫院指出，阮姓移工因為疾病無法繼續工作，除了醫療之外還衍生出勞、健保無法加保、照顧費用及逾期居留等種種問題。

多年來包括雇主、仲介、阮先生的手足與妻子等家屬，多次與南投醫院的胸腔內科、神經外科、神經內科、緩和醫療科跨專科醫療團隊，召開整合會議，並特別安排越南籍的照服員協助醫療人員與家屬溝通，得知阮太太想帶先生回家鄉的心願，而雇主也很願意支付阮先生的醫療及專機費用下，得以返回故鄉，院方也祝福阮先生在回國後能得到妥善的醫療照護。