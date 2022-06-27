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因疫情延宕2年 重傷越南移工返鄉醫療專機終於順利起飛
2018年父親節，40歲阮姓越南移工在工作時發生意外，致頭部重傷，一度OHCA（到院前心肺功能停止），經衛福部南投醫院急救後雖然恢復心跳，但須長期仰賴呼吸器，他家人期盼能回家療養，透過台中童綜合醫院的福爾摩沙救援FORMOSA SOS專機安排，上周終於將他送回越南，如願返鄉。
胸腔內科施志宏主任指出，由於阮姓患者在插管急救後仍陷昏迷，病情雖穩定暫無生命危險，但無法順利脫離呼吸器，而轉至呼吸照護病房持續照顧；部立南投醫院指出，阮姓移工因為疾病無法繼續工作，除了醫療之外還衍生出勞、健保無法加保、照顧費用及逾期居留等種種問題。
多年來包括雇主、仲介、阮先生的手足與妻子等家屬，多次與南投醫院的胸腔內科、神經外科、神經內科、緩和醫療科跨專科醫療團隊，召開整合會議，並特別安排越南籍的照服員協助醫療人員與家屬溝通，得知阮太太想帶先生回家鄉的心願，而雇主也很願意支付阮先生的醫療及專機費用下，得以返回故鄉，院方也祝福阮先生在回國後能得到妥善的醫療照護。
在各單位協助下，原本計畫2020年底安排阮先生搭醫療專機返回越南，無奈遇上新冠肺炎疫情而延宕；直至今年在移民署、越南辦事處、仲介等各單位協調下，6月22日上午，阮先生帶著呼吸器，在家人及醫療專業人員陪同下，從南投醫院搭乘救護車至台中童綜合醫院，再從台中清泉崗機場起飛，當日抵達越南河內機場，終於與家人團圓相聚。
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