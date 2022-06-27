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北捷票價跟電價漲？ 黃珊珊：不符市府推動綠運輸信念

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今天視察內湖新創基地Co-Space。記者林麗玉／攝影
台北市副市長黃珊珊今天視察內湖新創基地Co-Space。記者林麗玉／攝影

電價費率審議會今天登場，用電大戶台北捷運今天呼籲中央，應提供軌道電價優惠，勿貿然調漲電價，增加軌道運輸營運成本。外界也關注，若電價漲，北捷成本是否撐得住，26年凍漲的捷運票價是否可能重新評估？副市長黃珊珊今天表示，市府鼓勵大眾運輸，若捷運票價漲，就會有背道而馳問題。

黃珊珊說，北市府鼓勵大眾運輸，票價20多年沒漲也是事實，所以北捷要做很多業外收入，而不是單純漲價，就漲民眾的價，這就不符北市府推動綠運輸信念，還是回到從政的價值是什麼，再來作預算配置，政策的輕重緩急，這會是全面性考量。

台北捷運今天上午召開記者會，呼籲中央給予用電優惠，若電價調漲方案以8%計算，北捷初估將會增加約1.5億用電營運成本，對企業慘澹經營將是「雪上加霜」。

黃珊珊今天表示，電價漲影響相關預算還是要整體看，不僅看單點，另外市府還要面對公務員加薪、工程建造成本飆漲預算追加等問題，所以還是要回到整體配置。

黃說，電價是嚴肅問題，整個國家都必須要面對，電價需要漲就會對應有物價飛漲狀況，政府如何用什麼方式控制、抑制？包括學校用電、捷運用電等都要統一配置。

黃珊珊提到，北捷票價26年沒有漲，是要鼓勵大眾運輸，北捷另外還有開源，包括規畫站TOD非從本業賺錢，而是靠副業增加收益，就可以讓北捷將票價抑制在一定金額以下，繼續鼓勵大眾運輸，現在已經不是單純漲價，而是要看整個配置問題。

媒體追問，北捷運量減、電價又漲，是否可能調整捷運26年來票價不漲政策？黃珊珊說，北市府鼓勵大眾運輸，若捷運票價漲就會有背道而馳的問題，一拉一推需要達到平衡，讓民眾享受大眾運輸利益，市府也不至於受到電價漲價後的不利，要找到平衡點，還是要回到北市府一年有1700億元預算，輕重緩急要放在哪一邊，遇到狀況要怎麼做？

台北市副市長黃珊珊今天視察內湖新創基地Co-Space。記者林麗玉／攝影
台北市副市長黃珊珊今天視察內湖新創基地Co-Space。記者林麗玉／攝影

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