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暑假搭乘台灣高鐵祭優惠 贈送不限區間不限車次最高5折

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣高鐵示意圖。圖／本報資料照片
台灣高鐵示意圖。圖／本報資料照片

為鼓勵大眾利用高鐵列車往來南北，台灣高鐵公司今夏祭出回數票加碼優惠專案，凡購買/續購回數票且同時登錄TGo會員帳號，於活動期間7/1至9/30將可搭乘次數使用完畢者（不限購票日期），即可獲贈不限區間的標準車廂對號座電子優惠券乙張。

台灣高鐵表示，贈送方式依旅客購買回數票的總票價，金額越高、優惠越高，總票價未滿2200元贈送75折券；介於2200至5,000元，贈送65折券；超過5000元則可獲得最高優惠5折券；歡迎旅客把握機會，活動期限內搭越多省越多，盡享高鐵超值優惠。

台灣高鐵表示，優惠需事先加入高鐵TGo會員，並於購票時同步登錄會員帳號，每個會員帳戶每月累計最高贈送3張電子優惠券；凡搭乘完畢並於當月符合優惠資格者，高鐵公司將於次月15日將優惠券歸戶到旅客購票時登錄之會員帳號，當天即可使用。

台灣高鐵舉例，旅客購買30天、10次的台北-台中回數票，總票價為5535元，於7/30搭完第10次，8/15即可獲贈5折電子優惠券，優惠券可透過TGo會員網站或「台灣高鐵」App的TGo會員兌換專區，以5折優惠換購不限區間、不限車次之標準車廂對號座車票乙張，適用搭乘日至11/30止，不限本人使用，疏運期間恕不適用。

台灣高鐵說，回數票依照旅客搭乘需求的不同頻率，提供二種優惠方式，分別為優惠效期30天內搭乘10次，票價為自由座82折，以及優惠效期60天內搭乘8次，票價為自由座的92折。二種回數票均可於優惠期限內搭乘任一班次的自由座車廂，是經常往返二地的旅客，搭乘高鐵的最佳選擇。回數票均採「記名制」，限持卡者本人使用，敬請旅客依相關規定享受優惠。

高鐵 票價

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