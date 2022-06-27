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67歲男直腸4公分腫瘤 手術切除僅3小傷口6天後出院

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
67歲湯姓男子接受嘉義基督教醫院進行達文西手術，體表只有三個小傷。圖／嘉義基督教醫院提供
67歲湯姓男子接受嘉義基督教醫院進行達文西手術，體表只有三個小傷。圖／嘉義基督教醫院提供

67歲湯姓男子因有血便就醫，經嘉義基督教醫院用大腸鏡檢查發現，在低位直腸有一個4公分大腫瘤，湯擔心手術後是否需要永久性的人工肛門（腸造口），與醫師討論後選擇最先進的達文西機械手臂，加上特殊手術通路裝置，保住原有的肛門，腹部僅3個小傷口，術後第6天順利出院回家。

嘉基醫院大腸直腸外科朱峻廷醫師說，直腸癌因構造角度的關係，傳統腹腔鏡手術器械勉強可以使用，但相對增加手術的風險及難度，經研究顯示，男性直腸癌患者施行達文西手術，相對傳統腹腔鏡手術的好處是手術出血量變少、術後止痛藥需求下降、術後尿失禁機率降低、保肛率上升以及減少勃起功能障礙相關問題，此外，透過使用手術通路裝置，原本約需開5到6個傷口的手術，縮減為3個小傷口，病患幾乎都對傷口變少且保住肛門很滿意。

朱峻廷也說，達文西手術的優勢來自於可放大10倍的高解析3D立體視野，加上機械手臂有如真人的手腕，可達到7個象限、540度的旋轉，機械手臂也不像人的手臂會因為疲勞產生些微的震顫，加上達文西手術擁有螢光顯影功能，可清晰觀察腸道吻合後血液循環的狀況，減少腸道吻合滲漏的機會。

朱峻廷提醒，大腸癌好發年齡在50歲以上，早期並無症狀，建議50歲以上應每1到2年接受糞便潛血檢查，早期發現早期治療，也別被錯誤的觀念誤導，認為接受大腸癌手術就必須將原有的肛門挖掉做個永久性的人工肛門，轉而尋找偏方治療而延誤病情。

嘉義基督教醫院大腸直腸科醫師朱峻廷，利用達文西手術系統替患者做直腸腫瘤手術。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院大腸直腸科醫師朱峻廷，利用達文西手術系統替患者做直腸腫瘤手術。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院利用達文西手術系統，進行直腸腫瘤手術過程。畫面經過特殊處理。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院利用達文西手術系統，進行直腸腫瘤手術過程。畫面經過特殊處理。圖／嘉義基督教醫院提供

手術 達文西

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