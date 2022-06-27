67歲男直腸4公分腫瘤 手術切除僅3小傷口6天後出院

67歲湯姓男子因有血便就醫，經嘉義基督教醫院用大腸鏡檢查發現，在低位直腸有一個4公分大腫瘤，湯擔心手術後是否需要永久性的人工肛門（腸造口），與醫師討論後選擇最先進的達文西機械手臂，加上特殊手術通路裝置，保住原有的肛門，腹部僅3個小傷口，術後第6天順利出院回家。

嘉基醫院大腸直腸外科朱峻廷醫師說，直腸癌因構造角度的關係，傳統腹腔鏡手術器械勉強可以使用，但相對增加手術的風險及難度，經研究顯示，男性直腸癌患者施行達文西手術，相對傳統腹腔鏡手術的好處是手術出血量變少、術後止痛藥需求下降、術後尿失禁機率降低、保肛率上升以及減少勃起功能障礙相關問題，此外，透過使用手術通路裝置，原本約需開5到6個傷口的手術，縮減為3個小傷口，病患幾乎都對傷口變少且保住肛門很滿意。

朱峻廷也說，達文西手術的優勢來自於可放大10倍的高解析3D立體視野，加上機械手臂有如真人的手腕，可達到7個象限、540度的旋轉，機械手臂也不像人的手臂會因為疲勞產生些微的震顫，加上達文西手術擁有螢光顯影功能，可清晰觀察腸道吻合後血液循環的狀況，減少腸道吻合滲漏的機會。