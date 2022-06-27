副總統椎間盤手術一天出院、免穿背架 名醫解析原因

副總統賴清德因左側腰椎第五節／薦椎第一節椎間盤突出併神經根壓迫，引發急性下背痛，昨在北榮接受腰椎顯微手術，預計今出院。

台大醫院北護分院復健科主治醫師韓德生表示，這節椎間盤突出很常見，就是一般說的「坐骨神經痛」，早期減壓手術侵入性較高，術後要穿背架三個月，現在顯微手術只需切除椎間盤突出部分，術後恢復快，但還是要避免彎腰拿重物、強健核心肌群，以預防再發。

韓德生表示，椎間盤是脊椎中間的構造，中間是髓核，周圍是軟骨，就像一顆輪胎，中間還有緩衝。椎間盤不含水分、有彈性，但經過反覆使用，彈性會隨著年紀變差，會慢慢變扁，可能會往前後左右其中一個方向突出來。

當椎間盤壓迫到神經，會引發該神經所支配的肌肉或皮表區域出現無力、酸麻脹痛、冷熱感覺異常等症狀，坐骨神經痛最常見的位置就在小腿、腳底、腳外側和腳背。但仍須透過鑑別診斷，確定不是其他疾病導致神經壓迫，才能精準、即時地治療。

韓德生指出，要診斷坐骨神經痛，首先可透過徒手的仰臥直抬腿測試(Single leg raise test; SLRT)，看是否會誘發出陽性症狀。也可透過神經傳導和肌電圖檢查，看看神經傳導是否變慢、肌肉電位有沒有異常。核磁共振影像也很重要，因為壓迫的來源也可能是不常見的脊椎腫瘤，如果誤以為是椎間盤，會延誤腫瘤的治療。

韓德生表示，大部分椎間盤突出，剛開始就像閃到腰那種痛，會先採取保守治療，服用消炎止痛、肌肉鬆弛等藥物，通常就會改善；如果壓迫厲害，無法改善，可考慮手術治療。

傳統的減壓手術有幾種方法，比如說，把一小塊骨頭切掉，以製造空間、減少壓力，也可以把椎間盤拿掉，並取自身骨盆的碎骨來補，然後將這節脊椎融合固定起來。

術後為了等待骨頭癒合，病人需要穿背架三個月；被融合固定的那節脊椎，也會失去活動度。現在有顯微手術，傷口小、出血少，只透過內視鏡切掉椎間盤突出的部分，不會動到骨頭，術後不需穿鐵架等骨頭癒合，恢復更快。

不過，就算是顯微手術後，也要從生活中注意預防再發。韓德生表示，預防椎間盤突出，需要維持脊椎的正常排列，這涉及脊椎附近韌帶和肌肉穩定性。雖然韌帶沒有訓練空間，但是核心肌群是可以訓練的，這包括腹肌、背肌、部分臀肌、骨盆底肌等。

再者，當生活中難免遇到需要搬重物的場景，韓德生提醒，切記不可彎著腰下去拿，這會對於脊椎造成莫大的壓力；應該要深蹲下去、抱好東西，再用力踩地站起來。

椎間盤突出不是年長者的專利，年輕人從事需要跳躍的運動，例如籃球或排球，落地時對於脊椎都會造成壓力，可能導致急性的椎間盤突出。韓德生提醒，年輕時發生過這類運動傷害的人，年紀大的時候再發機率較高，應特別注意。