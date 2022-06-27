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疫情充實斜槓人生！泌乳指導員、坐月子服務員、除毛師超夯

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「全方位熱蠟美肌除毛師創業培訓班」吸引許多學員參加。圖／輔英科大提供
「全方位熱蠟美肌除毛師創業培訓班」吸引許多學員參加。圖／輔英科大提供

輔英科技大學推廣教育中心開設照顧服務人員、泌乳指導員等課程，一年約有1200名學員參加訓練課程，泌乳指導員、坐月子服務員、熱蠟美肌除毛師課程都超熱門。校長林惠賢表示，合格泌乳指導員時薪逾2千元，疫情時代危機就是轉機，正是充電最佳時刻。

林惠賢指出，受新冠疫情影響，全台近2萬人放無薪假，重創內需服務業，民眾可主動超前部署、學習第二專業，加強專業訓練和就業考照。因此推廣教育中心開設照顧服務員、泌乳指導員、托育人員、坐月子服務人員、急救、游泳、食品安全管制系統等課程，受學員歡迎，結業後就業率都高達八、九成。北部泌乳指導員時薪逾2千元，照顧服務人員一天也有2千至2500元。

推廣教育中心主任黃國銘說，中心連2年年獲勞動部勞動力發展署TTQS「人才發展品質管理系統」評核銀牌，除提供職業訓練課程外，也鼓勵民眾利用「隨班附讀」選修各系所課程，取得第二職業專長及加強專業知識，以先修學分方式縮短入學後取得學位的時程，加速發展斜槓人生。

黃國銘表示，中心一年約培訓1200名學員，很夯的泌乳指導員，就業率約九成二，多數於坐月子中心服務、成立工作室及自行接案。托育人員就業率約九成，主要透過托育人員服務平台媒合接案。坐月子服務人員就業率約八成，應聘坐月子服務平台、坐月子公司或自行接案。

推廣教育中心秘書楊雅晴指出，今年積極輔導系科申請開發iCAP職能導向課程，並已獲原住民族委員會全額補助，開設全國首創為原民朋友規畫的「全方位熱蠟美肌除毛師創業培訓班」，協助原住民自行創業及開展斜槓人生，用小資本創造人生大可能。坊間「熱蠟除毛」創業培訓課程，12小時就要3萬元，此次課程共56小時，學員中不乏母女、姐妹、姐弟檔，已有許多學員備好創業的設備及工作室，等結訓後就要大展鴻圖。

「全方位熱蠟美肌除毛師創業培訓班」吸引許多學員參加。圖／輔英科大提供
「全方位熱蠟美肌除毛師創業培訓班」吸引許多學員參加。圖／輔英科大提供

坐月子 創業 托育

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