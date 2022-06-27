台灣首個雙胞胎打擊樂團 雙子二重奏挑戰樂團規模迷思

來自宜蘭的簡任廷、簡任佑是一對雙胞胎演奏家。兄弟倆一起學打擊樂、一起赴丹麥攻讀博士學位，一起組成「雙子二重奏」（Twincussion Duo），將雙胞胎驚人的默契運用於演奏樂曲。雙子二重奏是台灣首個雙胞胎打擊二重奏，運用巧思和雙胞胎獨有的默契，挑戰演奏傳統認為一個樂團才能完成的打擊樂。雙子二重奏6月展開台灣的巡迴演出，上周在誠品表演廳登場後、8月6日在高雄衛武營，終場9月3日則在苗北藝文中心演出。

曾是朱宗慶打擊樂團成員的他們，多年前決定赴丹麥深造，近幾年在世界打擊樂壇嶄露頭角。曾於2016年獲義大利擊樂大賽重奏組冠軍，並獲選美國國務院「中央舞台(Center Stage)」音樂演出團隊。兩人除以雙胞胎獨特的演奏魅力和音樂性引人關注，並致力於演奏台灣民謠、古典音樂和當代作品。

兩兄弟的父母在宜蘭經營鐵工廠。簡任廷表示，兩人從小聽到鐵工廠敲擊的聲音與節奏，埋下打擊樂的音樂種子。身為雙胞胎，兩人有異於常人的默契，「我和其他演奏者合奏一曲要練一個月，跟任佑只要練一周」，碰巧看到丹麥雙人打擊組的傳奇演奏，兩兄弟決定組成台灣第一個打擊樂二人組「雙子二重奏」。

弟弟簡任佑表示，疫情前兩年幾乎都在國外巡演，常常過著拖著旅行箱的巡迴生活，雖然在歐洲美國很多國家演出，卻很少有機會演奏給台灣的觀眾聽，這次的台灣巡演，希望把這幾年闖蕩國際頗受好評的音樂，分享給故鄉宜蘭以及台中、台北的朋友欣賞。常有觀眾對他們說聽完他們演奏的台灣民謠，感覺像遊覽過台灣，對這個遙遠的國度也產生印象。

巡演準備期間，弟弟任佑在原定1月7日的台北場前三天、因下雨騎車意外受傷、經過5個月的復健加上練習，已大致恢復到先前狀態；弟弟任佑表示：「音樂家的手是創造音樂的工具、經過了這次意外也更了解自己身為音樂家對觀眾的責任，也格外珍惜接下來每個跟觀眾分享音樂的機會。」