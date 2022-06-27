「悠遊國旅」振興方案7月15日起跑 每晚最高補助1300元

交通部預計7月15日推出國旅補助，至今未公布細節；根據了解，這55億的補助方案名稱訂為「悠遊國旅」，分為「國人住宿優惠」、「團體旅遊補助」、「觀光遊樂業入園優惠」三部分，其中，國人住宿優惠僅限本國人，團體旅遊補助合法居留的外國人也可以，觀光入園優惠，則是外國人也適用。

根據了解，「國人住宿優惠」補助對象限本國國民，且為「個別旅客」，即為自由行者，住宿期間限定平日（周日至周四）入住合法旅宿業，每人、每房、每晚依「實際住宿」房價。

根據方案，自由行平日住房最多折抵800元，另有加碼折抵500 元項目，包括入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章的旅宿業，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗，最高可每晚折抵1300元，採取先住先贏方式，誰先住、誰先獲得補助。

根據交通部觀光局方案，雖然7月15日上路，但15日、16日適逢假日，因此國人享1300元的訂房補助，7月17日（星期日）當晚開始，因平日住宿才算(周日到周四)。

「團體旅遊補助」每團最高補助3萬元，補助期程分為兩階段，第一階段（7月15日起至9月）以20團為限，設有分公司者每1家分公司可再增加3團；第二階段（10月起至12月15日）申請以15團為限，設有分公司者每1家分公司可再增加2團，並將視第一階段經費執行情形公告。

組團15人以上（離島6人以上）、2天1夜以上且放假日不超過 1天（3天以上，可2天假日），符合基本條件及任選2項行程條件，補助對象可提出申請每團最高2萬元補助，補助項目包括交通費及住宿費。

「觀光遊樂業入園優惠」是平日購票享票價打3折，外國人也行，但不包含依法應免費及透過旅行社入園者；優惠活動不包括例假日、放假日及業者休園日。