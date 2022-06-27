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南邊擾動發展中 氣象專家曝第3號颱風「芙蓉」生成時間點

聯合報／ 記者彭宣雅董俞佳／台北即時報導
圖／擷取自天氣職人吳聖宇臉書
圖／擷取自天氣職人吳聖宇臉書

氣象專家吳聖宇在臉書提到，本周三起，南邊的擾動有機會發展為熱帶性低氣壓，屆時，花東、恆春半島短暫雨機會增多，周五起還可能進一步增強為今年第三號颱風芙蓉，雖然預期不會直接影響台灣，但整體天氣將變得不穩定，提醒民眾多留意。

吳聖宇表示，這周一、周二會是上午晴朗，午後有熱對流雷雨的夏季天氣型態，熱對流發展以西半部、東北部山區為主，並且有機會擴展到平地區域，午後出門請多加留意，花東出現午後雷雨的機會雖然較低，但是因為來自南風、東南風的水氣靠近，也會有局部短暫陣雨出現的機會。

吳聖宇說，周三、周四，南邊的擾動97W往南海發展加強，有機會增強為熱帶性低氣壓，來自97W外圍東南風的水氣將會越來越增多，迎風面的花蓮、台東、恆春半島等地可能一整天斷斷續續都會有短暫陣雨機會，西半部及東北部則仍持續是有午後雷雨發生的天氣型態。

吳聖宇說，周五起到周末期間，由於97W可能已經進一步增強為今年第3號颱風芙蓉，雖然預期不會直接影響台灣，但是它外圍的東南風、偏南風將會持續帶來較多水氣，迎風面的東半部、南部地區一整天都有短暫陣雨機會，中北部地區雲量偏多，午後仍然容易有熱對流雷雨出現，整體天氣將會變得比較不穩定，台灣附近的風浪也會變大，如果有假期活動安排的朋友請多加留意最新的天氣訊息。

不過，預報仍有些不確定性。吳聖宇說，97W的預報是否出現變化仍值得觀察，如果北上的路徑比較靠近台灣，對周末天氣的影響就會更大一些，反之如果比較偏向香港以西到海南島一帶，對台灣的影像就會小得多，因此還是有變動的空間。

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