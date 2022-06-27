油價漲！離島票價30日起上調 民航局：離島居民不受影響

油價持續上漲，國內線機票預計6月30日起調整，業者依據交通部民用航空局要求，已經通知逾7萬名旅客，民航局表示，為照顧離島居民，政府將持續補貼居民票價差額，也提醒旅客，出發前務必確認所補差額是否正確。

民航局表示，油耗是航空業最重要的成本之一，機票價格也易因油價波動而調整，為免變動過於頻繁，造成旅客不便，民航局103年全面調整國內線各航線費率時，亦同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應之運價。

此一機制實施後，包含預計30日起生效的新票價，國內線機票票價已有6次因達到調整門檻而調整，分別於104年3月、104年10月、109年6月調降，110年7月、111年4月、111年6月調漲。

民航局表示，依據「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」第4點規定，機票於有效期限內，航空公司調整全額客運票價並經民航主管機關備查者，航空公司與乘客雙方均同意照調整前後機票票面價之差額多退少補，持優待票者亦同。過去5次調整，航空公司均依契約要求，退還旅客差價或由旅客補足差額。

民航局表示，票價調整與旅客權益直接相關，且此次調整距上次調整僅2個月，民航局因此要求航空公司，應向旅客充分揭露相關資訊並妥處旅客權益事宜。

民航局指出，此次調整，航空公司除於官網、櫃檯發布公告外，另發送7萬多封電子郵件通知旅客，旅客亦可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊，出發前，確認航空公司所收取差價是否正確。