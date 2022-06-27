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二寮觀日平台1個月14件 西拉雅風管處取締露營野炊亂象
有鑑於近來各地國家風景區景點，常遭少數遊客淪為免費露營野炊之地，更可能引發失火嚴重後果，西拉雅國家風景區管理處即日起結合警方展開強力取締，情節重大者將逕行開告罰，未來將擬搭配科技執法遏止。
西拉雅風管處說，近日聯合玉井警分局南化分駐所、新化警分局左鎮分駐所展開夜間違規巡查取締，巡查轄區熱門旅遊據點南化遊客中心及左鎮二寮觀日平台；對於風景區內違規露營、生火及野炊等違反發展觀光條例行為優先以勸導處理，情節重大者將直接開罰。
西拉雅風管處長徐振能說，二寮觀日平台為開放型熱門景點，光今年5月就廣播勸導14件違規事件。正值二寮雲海旺季，為提供遊客優質環境，將加強取締。
他指出，西拉雅國家風景區管理處已於今年2月公告「西拉雅國家風景特定區內場域禁止事項」，明訂轄內白河區嶺頂公園、紅葉公園，碧雲寺停車場、梅嶺風景區等13處旅遊熱門據點，禁止從事炊煮、露營或生火等相關行為，並於每據點設置禁止事項告示牌，否則可處2萬元以上至100萬元以下罰鍰，未來也將與警方合作，擬以科技執法錄影取締，希望遏止亂象。
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