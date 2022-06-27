婦人突然不會穿褲、裝藥盒 查出是患急性梗塞型腦中風

1名54歲婦人有一天突然不知道如何穿褲子、想要把藥放進藥盒也不太會放，就醫檢查發現是急性梗塞型腦中風，醫師立即安排住院治療，經藥物治療和復健，再搭配靜脈雷射和靜脈營養等輔助治療，兩周後終於恢復正常。

長安醫院神經內科醫師陳惠萱說，以臨床觀點來看，患者的行為表現為失用症，也就是突然間不會做日常生活的事，是腦中風的症狀之一。核磁共振檢查發現腦梗塞的位置在右邊大腦頂葉跟顳葉附近，腦內的多處血管都有狹窄的現象，屬於梗塞型腦中風的高危險群。

她說，患者雖然有慢性病但控制的還不錯，但相對年輕卻有多處血管狹窄算是不太尋常，進一步檢查發現她的低密度脂蛋白膽固醇（俗稱壞膽固醇，簡稱LDL）是偏向小顆粒的LDL（sdLDL，俗稱超壞膽固醇），比起大顆粒的LDL，產生血管硬化及狹窄的風險更高，再合併慢性病，有可能就是造成腦血管疾病的原因之一。

陳惠萱說，查出危險因子後，建議以靜脈雷射和靜脈營養等輔助治療。靜脈雷射是一種低能量雷射，可以提升紅血球變形能力、減少血液黏稠及自由基傷害，也能活化粒線體功能，讓身體的自癒能力增加，可幫助腦梗塞患者的神經修復。且研究顯示對於改善三高、減緩疼痛、傷口修復、失眠疲倦等也有幫助。而靜脈營養可以加強抗氧化的能力，來改善身體發炎的狀態。

她提醒，若有「突發性」的半邊身體無力或麻木、臉歪口斜流口水、吞嚥困難、走路會偏移、突然口齒不清或無法言語等症狀，要特別注意可能是腦血管的問題，應盡速就醫。