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高溫午後有大雷雨 吳德榮曝南海熱帶擾動發展時間點

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高溫午後有大雷雨 吳德榮曝南海熱帶擾動發展時間點

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導

中央氣象局表示，今、明兩天台灣各地及金門、馬祖大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，夜晚至清晨中南部沿海地區及澎湖也有零星短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，尤其午後各地山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象局在上午發布高溫資訊，中午前後台東縣地區，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，高溫橙色36燈號為屏東縣、花蓮縣、台東縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲系集模式，模擬下半周南海有「熱帶擾動」發展；周六機率最高值已提高到90%，發展成颱的機率也同時調高至40%，幸好其位置已在廣東海面且向廣東前進，離台灣有一大段距離，較不具威脅。不過，模式仍會持續調整，應繼續觀察。

吳德榮表示，今晨觀測台灣東側有零星雲層，伴隨零星降水回波。恆春半島、東南部有零星降雨。截至4：53各地區平地最低氣溫大多在23度左右〔北部(基隆七堵區)22.8度，中部(南投中寮鄉)23.4度，南部(高雄杉林區)23.4度，東部(花蓮壽豐鄉)22.6度〕。

他說，今起至周四(27至30日)「太平洋高壓」逐漸北抬，東側水氣逐漸增多，東半部偶有局部短暫陣雨；西半部多雲時晴，高溫仍約在36度左右，應注意防曬、防中暑；午後有大雷雨，大部分在山區，部分平地亦受影響，應注意「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹⋯)發生。

今日各地氣溫：北部23至36度，中部23至36度，南部23至36度，東部23至36度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周五至下周日(1至3日)「熱帶擾動」(熱帶低壓或颱風)外圍雲系移入、雲量增多，各地有局部短暫陣雨，花東及南部有明顯降雨的機率，模式仍持續調整中，應隨時注意最新資料。

氣象局在上午發布高溫資訊，中午前後台東縣地區，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，高溫橙色36燈號為屏東縣、花蓮縣、台東縣。圖／中央氣象局提供
氣象局在上午發布高溫資訊，中午前後台東縣地區，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，高溫橙色36燈號為屏東縣、花蓮縣、台東縣。圖／中央氣象局提供

高溫 屏東縣 吳德榮

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