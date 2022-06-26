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一張圖看天氣！三階段降雨熱點曝光 熱帶擾動恐發展

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局表示，未來一周天氣悶熱，西半部高溫恐達35度，​東半部32度，​馬祖29度、金門31度、澎湖32度。本報資料照片
中央氣象局表示，未來一周天氣悶熱，西半部高溫恐達35度，​東半部32度，​馬祖29度、金門31度、澎湖32度。本報資料照片

中央氣象局表示，未來一周天氣悶熱，西半部高溫恐達35度，​東半部32度，​馬祖29度、金門31度、澎湖32度；午後有短暫雷陣雨，民眾出門務必攜帶雨具，此外下半周要關注南邊低壓動態，菲律賓及南海不排除有熱帶擾動發展，強度、位置、路徑仍有不確定性。

未來一周天氣有三階段變化，氣象局表示，周一至周二各地天氣以多雲到晴為主，午後留意雷陣雨​；各山區、西半部午後短暫雷陣雨，山區局部大雨​；花東、恆春半島整天局部短暫陣雨；夜晚至清晨中南部沿海零星雨​。

周三、周四東半部水氣漸增，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨​，西半部午後短暫雷陣雨，午後留意較大雨勢​。

周五至周日南方雲系北移，留意南邊低壓發展及動態​，南部及東半部地區局部短暫陣雨，留意較大雨勢，中部以北午後局部短暫雷陣雨​。

未來一周天氣。圖／氣象局提供
未來一周天氣。圖／氣象局提供

氣象局 恆春

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