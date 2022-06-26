一張圖看天氣！三階段降雨熱點曝光 熱帶擾動恐發展

一場突如其來的疫情彷彿偷走了所有人的時間，逝去的過往令人感嘆，倘若我們抽離現實、前往平靜的心靈時空，任何片刻或將幻化為永恆記憶 ── 西方哲學家奧古斯丁於自傳《懺悔錄》探討和反思時間的本質，不論過去跟未來存在與否，其實只要享受當下自身握有的寶藏，內心便會感到富足。

2022-06-26 15:37