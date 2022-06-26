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一張圖看天氣！三階段降雨熱點曝光 熱帶擾動恐發展
中央氣象局表示，未來一周天氣悶熱，西半部高溫恐達35度，東半部32度，馬祖29度、金門31度、澎湖32度；午後有短暫雷陣雨，民眾出門務必攜帶雨具，此外下半周要關注南邊低壓動態，菲律賓及南海不排除有熱帶擾動發展，強度、位置、路徑仍有不確定性。
未來一周天氣有三階段變化，氣象局表示，周一至周二各地天氣以多雲到晴為主，午後留意雷陣雨；各山區、西半部午後短暫雷陣雨，山區局部大雨；花東、恆春半島整天局部短暫陣雨；夜晚至清晨中南部沿海零星雨。
周三、周四東半部水氣漸增，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部午後短暫雷陣雨，午後留意較大雨勢。
周五至周日南方雲系北移，留意南邊低壓發展及動態，南部及東半部地區局部短暫陣雨，留意較大雨勢，中部以北午後局部短暫雷陣雨。
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