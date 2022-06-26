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南美館亞洲地獄與幽魂展夯 調整動線分流人潮

中央社／ 台南26日電
《亞洲的地獄與幽魂》昨（25）天首日開展，不少民眾一大早從全台各地湧進中西區南美館2館，排隊人龍環繞美術館一周。記者邵心杰／翻攝
《亞洲的地獄與幽魂》昨（25）天首日開展，不少民眾一大早從全台各地湧進中西區南美館2館，排隊人龍環繞美術館一周。記者邵心杰／翻攝

台南美術館法國凱布朗利博物館合辦「亞洲的地獄與幽魂」展，昨天開展首日吸引近7000人看展，還曾暫停售票以控管人潮，館方今天實施入場分流及動線調整，參觀狀況順暢。

開展前就在網路上引發熱議的「亞洲的地獄與幽魂」展，昨天開展後果然吸引大批人潮，兩度因入館人數超過容留上限暫停售票，最後晚場也在7時15分後不再開放入場，館方統計昨天共引來6861人入館。

南美館資源開發部專員吳岱芳今天告訴中央社記者，因為大部分參觀者都要進同樣幾個展間，導致參觀動線排隊較不順場，經昨晚開會討論後，今天將參觀動線進行調整，並實施電子票券與現場購票分流措施，持電子票券者不換發實體票，改採電子核對後在手部蓋章入場，入館就順暢許多。

吳岱芳表示，上午開館前還有不少民眾在門口排隊，但因動線改善，且部分展間在人潮較多時會暫時實施參觀時間限制，入館人潮消化較快，未再實施暫停售票進行管控，但考量一直有觀眾排隊，預計於下午3時30分停止售票，並不再開放入場，電子票券入場最後時間為4時30分，今天閉館時間為下午6時。

美術館 台南 法國 博物館

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