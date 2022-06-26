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他找不到興趣嘆「人生沒有目標好可怕」 網鼓勵：一定有只是不承認

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友說「好想體驗到那種做自己有興趣的事，每天為了自己興趣熬夜認真過生活的樣子，沒有目標的人生真的好可怕」。示意圖／ingimage
一名網友說「好想體驗到那種做自己有興趣的事，每天為了自己興趣熬夜認真過生活的樣子，沒有目標的人生真的好可怕」。示意圖／ingimage

許多人常常思考自己的興趣是什麼，也有很多人因為找不到而煩惱，一名網友就說「好羨慕能找到興趣的人，沒有目標的人生真的好可怕」。

原PO在Dcard以「好羨慕能找到興趣的人」為題表示，他國小到高中始終找不到興趣，家裡雖沒金錢讓他摸索，但他沒責怪家人，也沒有跟家裡拿錢，半工半讀錢都打平了，大學選了餓不死的金融系，但他時常找不到活著的意義。

他也說，每天渾渾噩噩過日子已成習慣，有時甚至連今天星期幾都不知道，「好想體驗到那種做自己有興趣的事，每天為了自己興趣熬夜認真過生活的樣子，沒有目標的人生真的好可怕」。

網友紛紛鼓勵原PO，「你一定有興趣，只是你不承認那是一個值得拿出來講的興趣而已」、「我懂你的想法，因為我曾經回頭看自己也發現，從小到大好像除了讀書外沒有好好培養自己的興趣，但這沒關係，多去嘗試，一定可以找到的，不要擔心太晚，很多人的興趣也是後來培養的呀」、「我家裡也是沒資源，我半工半讀、也念自己完全不喜歡的系，一畢業就去政府的職訓班上了幾個月的課程，裡面有很多行銷、平面設計網頁、動畫等等，我覺得要接觸過才會知道自己有沒有興趣」。

Dcard

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